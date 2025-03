Mónica Naranjo reflexiona sobre sus 30 años de carrera: "Nunca he hecho un dueto impuesto"

Monica Naranjo cumple 30 años en la música y lo hace con Greatest Hits Tour, una gira que la ha llevado a Estados Unidos y México y que a partir de septiembre recorrerá España.

Son muchos años y muchas experiencias de las que ha hablado distendidamente con Eva Soriano y Nacho García. "Soy morning person. A las 9:30 de la noche soy pajarito, me tengo que ir a dormir", ha contado la cantante cuando los presentadores de Cuerpos especiales se han interesado por el madrugón. "Yo me levanto a las 6:30 y lo primero que hago es calzarme las deportivas, me voy a caminar a la playa y desayuno por ahí. Si ha empezado buen tiempo, me baño".

Levantarse pronto no ha sido un problema para Mónica Naranjo, que no ha dudado cuando le han preguntado por el consejo que le daría a la Mónica de 19 años: "Todo lo que acontece conviene". "Con ese consejo no hubiera perdido el tiempo", ha añadido la cantante, para luego hablar de su gira por América.

"Para hacer un dueto tengo que enamorarme del artista a nivel personal"

"No fuimos conscientes [de que lo petamos] hasta que terminamos Chicago y nos dieron una especie de talón de SOLD OUT. Nos miramos y nos dijimos. 'Joder, qué bien nos ha ido", ha explicado Naranjo, que durante la gira estaba demasiado concentrada en que todo saliese bien como para preocuparse por el aforo. "Sigo agradeciendo los llenazos. Eso siempre. Se pide una vez a Dios y se agradece mil. No pasa todos los días".

Los conciertos en México han sido especiales por la cercanía del público. "A los europeos nos cuesta más expresar las emociones, yo me incluyo, y me da pena. Me encantaría decir más veces te quiero pero no lo hago", ha reconocido la intérprete, que antes de empezar la entrevista se acercó a Diego Arroyo para felicitarlo por su sección: "Es que la excelencia hay que premiarla".

Vuelta a los 90

La nueva gira de Mónica Naranjo supone el regreso al sonido original de las grabaciones de los grandes éxitos de los 90. "No lo habíamos hecho nunca", ha contado en la entrevista sobre esta decisión que ha triunfado mucho entre sus seguidores.

"Los fans de siempre están muy aferrados a los arreglos originales", ha seguido para luego confesar: "Sí que nos ha costado lograr el equilibrio en directo. Hasta el cuarto concierto no lo hemos logrado".

"Tú tienes que estar encima de todo, no puedes dejar nada a la suerte"

Mónica Naranjo se volcó hasta conseguirlo. Reconoce que es muy exigente. "Tú tienes que estar encima de todo, no puedes dejar nada a la suerte", ha dicho la cantante, que se da cuenta de cada fallo. "Si salgo al patio de butacas y digo ese bombo no está bien, es que ese bombo no está bien. Lo he grabado yo, sé cómo suena", ha añadido reconociéndose cuadriculada: "Los que venimos de conservatorio somos muy disciplinados".

Es por esto que no piensa descansar hasta que lleguen los conciertos de España. Hay que seguir ensayando y cuidándose.

La magia de colaborar con Nebulossa

El último lanzamiento de Mónica Naranjo ha sido junto a Nebulossa. La cantante estrenó en febrero Venenosa, una colaboración sobre la que solo tiene buenas palabras.

"Yo para hacer un dueto tengo que enamorarme del artista a nivel personal. Tengo que quererlo y tengo que admirarlo, ahí se produce magia. Nunca he hecho un dueto impuesto", ha dicho.

"No funciona así, a mí no me gusta. Sin embargo cuando conoces a las personas...", ha seguido antes de llenar de halagos a Mery Bas y Mark Dasoussa. "¡Qué majos son! Son de lo más creativo que tenemos en este país actualmente. Para mí la experiencia en su Estudio, nos fuimos una semana a Ondara (Alicante), fue una experiencia muy bonita. Como cuando empecé. Le dije a mis compañeros que hace tiempo que no trabajaba con unas personas tan creativas, con tanta ilusión... es un regalo cuando pasa".

Agoney, también telonero en España

Hablando de artistas a los que admira, hay que incluir en la lista a Agoney, quien ha sido su telonero en México y lo será también en España.

"Agoney es para mí es el artista masculino más importante que tenemos en nuestro país y no se le está dando la importancia que se le merece. Por eso, me lo llevo conmigo", ha dicho Mónica Naranjo. "No es ser justiciera. Es lo normal. ¿Tú has oído cantar a este señor".

Mónica Naranjo es una reconocida admiradora de Agoney. "Su rango vocal no es normal. ¿Por qué la industria no se da cuenta?", se ha lamentado la cantante para luego celebrar lo que ocurrió en México. "Cuando salía a cantar veías a todo el mundo buscando en el smartphone su trabajo. Acabó haciendo un concierto en México y le fue muy bien".