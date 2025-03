Morat y Camilo cantan a un amor frustrado en 'Me Toca a Mí', la nueva canción de la banda colombiana

¡Lo estábamos esperando desde hace tiempo! Morat y Camilo tenían que unir sus voces y por fin lo han hecho. La banda colombiana se ha aliado con su gran amigo para colaborar en Me Toca A Mí, nuevo single de su próximo disco que llega este viernes 28 de marzo tras una semana de adelantos en redes sociales.

La canción transmite un sentimiento de frustración por un amor que no puede ser correspondido —la amiga está con otro— pero a la vez transmite una cierta tranquilidad por la paciencia de su protagonista. "No pienso quererte a la mitad | En cualquier momento voy a dar el paso", dice la letra del tema con el aire ochentero del nuevo proyecto de Morat, muy presente en la producción con sus características guitarras con chorus.

El videoclip que acompaña a Me Toca A Mí está construido como si los músicos participase en el programa musical YEM Tonight, muy en la línea de los formatos de los noventa. Este programa está presentado por el famoso influencer mexicano Jezzini que da paso a la actuación de Morat y Camilo, y que se encarga de despedir a los músicos al cerrar el vídeo.

La letra de 'Me Toca A Mí'

[Verso 1: Juan Pablo Isaza & Camilo]

Qué ganas tengo de acercarme de más

Y ver lo que pasa (Y ver lo que pasa)

Decirte lo que nunca he sido capaz

Caerte a tu casa (Caerte a tu casa)

Tú estás con alguien más y yo contando mis dudas

Pero la realidad nunca había sido tan dura

Verte feliz, me tortura

Su mano en tu cintura, te juro, no ayuda

[Coro: Camilo & Morat, Juan Pablo Villamil, Camilo]

¿Por qué me toca a mí?

Tenerte, tragarme un "te quiero" (Te quiero)

Fingir que estoy hecho de acero

Siempre, siempre que te veo llegar con alguien más

¿Por qué me toca a mí? (A mí)

Vivir disfrazado de amigo (De amigo)

Si yo quiero todo contigo

Siempre, siempre, no pienso quererte a la mitad

[Verso 2: Camilo, Juan Pablo Isaza & Juan Pablo Villamil]

Mira que en cualquier momento voy a dar el primer paso

Y si el corazón te rompen, yo recojo los pedazos (Yeah)

No sé disimular, pero por ti me obligo (No, no, no)

Ser solo tu amigo ya casi es castigo (Yeah)

Nada qué decir, ya no hay vuelta atrás

Yo pensando en ti, tú, con alguien más

Perdona si nuestra amistad se llega a joder (A joder)

Que el beso que nos demos parezca accidental

Puedo pretender por un año más

Pero no está bien, dime qué más da

[Pre-Coro: Juan Pablo Villamil, Juan Pablo Villamil & Camilo]

Perdona si nuestra amistad se llega a joder

Pero me vuelvo a preguntar

[Coro: Camilo & Juan Pablo Isaza]

¿Por qué me toca a mí?

Tenerte, tragarme un "te quiero" (Oh-oh)

Fingir que estoy hecho de acero

Siempre, siempre que te veo llegar con alguien más

¿Por qué me toca a mí? (A mí)

Vivir disfrazado de amigo (De amigo)

Si yo quiero todo contigo (Yo quiero todo contigo)

Siempre, siempre, no pienso quererte a la mitad

[Post-Coro: Juan Pablo Isaza & Camilo]

¿Por qué me toca a mí?

¿Por qué me toca a mí?

¿Por qué me toca a mí?

¿Por qué me toca a mí?

¿Por qué me toca a mí?

¿Por qué me toca a mí?

A mí, a mí

¿Por qué me toca a mí?

¿Por qué me toca a mí?

Siempre, siempre

¿Por qué me toca a mí?

¿Por qué me toca a mí?

¿Por qué me toca a mí?

¿Por qué me toca a mí?

A mí, a mí

[Outro: Camilo & Juan Pablo Villamil]

Qué ganas tengo de acercarme de más

A ver lo que pasa