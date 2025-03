Dani Martín se une a Antonio Orozco en la nueva versión de 'Te Juro Que No Hay Un Segundo Que No Piense en Ti'

Dani Martín y Antonio Orozco le dan una vida extra a un tema terriblemente especial y emotivo que forma parte del décimo disco del intérprete de Mi Héroe, El Tiempo no es Oro.

La voz gamberra de Martín se une al desgarro de Orozco en la nueva versión de Te Juro Que No Hay Un Segundo Que No Piense en Ti, una colaboración que se hizo realidad gracias a la admiración que sienten el uno por el otro, sin buscar nada a cambio, solamente dar un soplo de aire fresco a la balada y alargar su vida en estos tiempos de consumo rápido e instantáneo.

Así lo relataba Orozco en la escucha privada de su décimo disco, a la que pudimos acudir en exclusiva desde Europa FM.

Todo empezó con un comentario de Dani en un post de Orozco en el que halagaba el tema que este dedica a su hija Antonella, del que aseguraba que era uno de los "más bonitos" que había escuchado en los últimos años. Orozco, sorprendido y elogiado, fue a su bandeja de entrada privada y vio que tenía un mensaje del exvocalista de El Canto del Loco.

"Entre a los mensajes directos y de repente, vi que tenía comunicación con Dani. Me había hablado de la canción y entonces dije: "¡Ay, Dani! ¿Por qué no la cantas conmigo?" Y me dijo "Tío, te juro que te la iba a pedir, pero no puedo pedírtelo porque es una canción que habla de tu hija". Y le dije: "no, no y también de la tuya, aunque no la tengas". Me dijo "pues me encantaría", relató el artista en la presentación.

De hecho, la misma Antonella, de casi cuatro años, ha sido la encargada de promocionar el nuevo tema de su padre en redes. "Mi papá tiene una nueva canción con un chico guapo que tiene el pelo rosa, se llama Dani Martín", balbuceaba en un vídeo de lo más tierno.

Esta será el único dúo de El Tiempo no es Oro, el décimo álbum de Orozco, que sale a la venta el próximo 25 de abril. Antes, el 7 de ese mes, el intérprete presentará en el cine EDP de Gran Vía el documental El Método Orozco, en el que relata cómo creó durante más de un año y medio "el mejor disco" de su carrera.

La letra de 'Te juro que no hay un minuto que no piense en ti'

Te prometo que más que mirarte

Estaba pensando en quedarme a vivir

Lo prometo, me faltaba el aire

Me temblaban la' mano', me quería morir

Te prometo que no hay un segundo que no piense en ti

Te prometo que hace algún tiempo

Que yo no cantaba canciones así

Lo prometo, no lo buscaba

Ha sido la vida que nos trajo hasta aquí

Te juro que no hay un segundo que no piense en ti

El amor es así, lo quiero decir

Llevaba una vida esperándote aquí

Y ahora tan cerca y comiéndote a versos

Dame la mano y confía en mí

Es imposible, no me lo creo

Es el momento, toca vivir

Enséñame a querer

Enséñame a creer

Juro que no hay un segundo que no piense en ti

Te prometo que quiero fugarme

Estaba pensando en pedírtelo a ti

Hoy me sobra la poca vergüenza

Me faltan palabras y decírtelo así

Juro que no hay un segundo que no piense en ti

El amor es así, lo quiero decir

Llevaba una vida esperándote aquí

Y ahora tan cerca y comiéndote a versos

Dame la mano y confía en mí

Es imposible, no me lo creo

Es el momento, toca vivir

Enséñame a querer

Enséñame a creer

Te juro que no hay un segundo que no piense en ti

Te juro que no queda un verso que no hable de ti

El amor es así, lo quiero decir

Llevaba una vida esperándote aquí

Y ahora tan cerca y comiéndote a versos

Dame la mano y confía en mí

Es imposible, no me lo creo

Es el momento, toca vivir

Enséñame a querer

Enséñame a creer

Te juro que no hay un segundo que no piense en ti

Te juro que no queda un verso que no hable de ti

Buenos días, papá

Hambre no tengo, te daría unas galletas

Te quiero mucho

Hoy me sobra la poca vergüenza

Me faltan palabras y decírtelo así