Los MTV VMAs homenajean a Nirvana y sus miembros recuerdan a Kurt Cobain

Nirvana regresó por un momento al escenario de los MTV VMAs para recibir el premio Video Vanguard Award 2026. Los miembros de la banda Grohl, Novoselic y Smear subieron a recoger el galardón de manos del rapero Chuck D, integrante de Public Enemy, que puso en valor con el premio la huella visual de la banda de grunge.

Un homenaje en el que dio especial protagonismo a la figura de Kurt Cobain a través de un emotivo vídeo en el que se mostraron imágenes del cantante hablando del proceso creativo de los hits Smells Like Teen Spirit, Come as You Are y Heart-Shaped Box.

Una invitación a que Novoselic, bajista de la banda, explicase por qué cree que las canciones de Nirvana siguen conectando con nuevas generaciones a pesar de los años, argumentando la búsqueda de algo auténtico, directo y sin concesiones.

Hay que recordar que, en 1992, los MTV VMAs entregaron los premios a mejor artista nuevo en vídeo y mejor vídeo alternativo a Nirvana por Smells Like Teen Spirit y que, en 1993, recibieron de nuevo el de mejor vídeo alternativo por In Bloom, revalidándolo en 1994 con Heart-Shaped Box.