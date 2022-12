Muere Lalo Rodríguez, cantante de 'Ven, devórame otra vez', a los 64 años

El mítico salsero puertorriqueño Lalo Rodríguez ha fallecido a los 64 años edad. La Policía fue quien halló el cuerpo sin vida del artista frente a un edificio del residencial Sabana Abajo, en el municipio de Carolina, en el norte de Puerto Rico. Fue una llamada a emergencias la que los alertó para trasladarse al lugar, donde un familiar de Lalo Rodríguez identificó el cuerpo.

Será la autopsia y el estudio forense el que determine las causas de la muerte, aunque cabe destacar que no se encontraron signos de violencia.

El emblemático artista acumulaba más de 45 años de carrera a sus espaldas, una trayectoria en la que destacan temas tan míticos como Ven, devórame otra vez, Pero llegaste tú o Nada de ti, que lo han catalogado como uno de los máximos exponentes de la historia de la salsa.

Su nombre real era Ubaldo Rodríguez Santos. Comenzó su andadura musical con solo 12 años, cuando ingresó en la orquesa Tempo Moderno. A los 16 grabó su primer disco, mano a mano con el pianista Eddie Palmieri, The Sun of the Latin Music, que se convirtió en el primer álbum que obtuvo un premio Grammy anglosajón en el género de la salsa, informa EFE.

Canciones como Nada de ti, Deseo salvaje, Una rosa española y Nunca contigo formaron parte de ese disco. Rodríguez grabó su segunda producción Unfinished Masterpiece (1975), seguido del disco Fireworks (1976) junto a la banda de Frank "Machito" Grillo.

El mítico tema Ven, devórame otra vez se incluye en el disco Un nuevo despertar. Se trata de su tema más conocido y reconocido, ya que permaneció durante más de un año en la lista de la revista Billboard.

Durante alrededor de 26 años Rodríguez vivió en Orlando (Florida), donde contrajo matrimonio con Wanda Torres, de la que se divorció y con la que tuvo cuatro hijos. Ha protagonizado varios escándalos a lo largo de su carrera, siendo las adicciones y los excesos protagonistas de titulares con su nombre. También en 2011 fue arrestado en Florida por cargos de violencia doméstica que le valió dos años de libertad condicional.