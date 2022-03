Muere Tom Parker, integrante de la boyband The Wanted, a los 33 años

Muere Tom Paker, integrante del grupo The Wanted, a los 33 años // Getty

El artista británico, integrante de la boyband The Wanted, padecía un cáncer cerebral desde finales de 2020, cuando comenzó el tratamiento que le obligó a apartarse de la música.

Triste noticia para los fanáticos de la boyband británica The Wanted. Tom Parker ha fallecido a los 33 años de edad a causa de un cáncer cerebral. Su mujer Kelsey Parker ha lamentado la terrible pérdida en su cuenta de Instagram.

"Nuestros corazones están rotos, Tom era el centro de nuestro mundo y no podemos imaginar la vida sin su contagiosa sonrisa y su enérgica presencia", escribió en una publicación con dos fotografías: una del cantante y otra de la familia que formaban junto a sus dos hijos, de uno y dos años, que ahora quedan huérfanos de padre.

"Pedimos que todos nos unamos para asegurarnos de que la luz de Tom continúe brillando para sus hermosos hijos. Gracias a todos los que han apoyado en su cuidado durante todo el tiempo, luchó hasta el final. Estaré siempre orgullosa de ti", añadió su esposa.

Los médicos le diagnosticaron en octubre de 2020 un glioblastoma incurable, un tumor cerebral que le obligaba a aparcar su carrera profesional para centrarse en el tratamiento. Estuvo sometido a sesiones de quimioterapia y radioterapia. "No hay una forma fácil de decir esto, pero lamentablemente me han diagnosticado un tumor cerebral y ya estoy en tratamiento", decía en aquel momento.

Las buenas noticias que llegaron hace cuatro meses le dieron esperanzas de recuperarse por completo y así lo compartió con sus seguidores. El tumor había remitido. "Estoy aquí sentado con lágrimas en los ojos según os cuento esto. Tenemos nuestro tumor cerebral bajo control. Me han dado los resultados de mi último escáner... y estoy emocionado de anunciar que está estable. Qué mezcla de emociones", explicaba en sus redes sociales, donde se mostraba aliviado. "De verdad, no me lo creo. Podemos dormir un poco mejor esta noche. Gracias a todos por el amor y el apoyo durante los últimos doce meses", añadía.

Jay McGuiness, Nathan Sykes, Tom Parker, Max George y Siva Kaneswaran // Getty

Esta pequeña recuperación animó a la banda a anunciar su regreso. The Wanted publicó un recopilatorio de grandes temas en el que se incluía una canción inédita, Rule The World. Entre los planes de futuro de Tom Parker se encontraba incluso la publicación de un libro sobre su enfermedad titulado Hope (esperanza).

Tom Parker entró a formar parte de la banda The Wanted en julio de 2010. Su primer single con ellos fue All Time Low, un éxito que consiguió el número uno en Reino Unido durante varias semanas. Antes había estudiado Geografía en la Universidad de Manchester, pero renunció a la carrera con el objetivo de triunfar en la música. Y lo consiguió.

Sus compañeros han compartido un comunicado donde se muestran devastados por la terrible pérdida. "Max, Jay, Siva, Nathan y toda la familia Wanted están devastados por la trágica y prematura pérdida de nuestro compañero de banda Tom Parker, quien falleció pacíficamente a la hora del almuerzo de hoy, rodeado de su familia y sus compañeros de banda. Tom fue un esposo increíble para Kelsey y padre de Aurelia y Bodhi. Era nuestro hermano, las palabras no pueden expresar la pérdida y la tristeza que sentimos. Siempre en nuestros corazones", han dicho.