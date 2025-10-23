Natalia Lacunza pone portada y fecha a su nuevo álbum, 'N2STAL5IA'

¡Por fin Natalia Lacunza anuncia todos los detalles de su nuevo disco!

Después de muchos declaraciones al respecto y varios adelantos de éxito, la artista desveló hace unos días que su nuevo proyecto se llamaría N2STAL5IA.

Este título sigue en consonancia con las palabras de la artista que, a sus 25 años, siente una crisis sobre la manera en la que está viviendo y creciendo: "He echado de menos cosas que no sé si tuve alguna vez. Tengo la sensación de que ese sentimiento vivirá para siempre en mí, no puedo deshacerme de él, pero puedo volverlo valioso, hacer que sirva para algo, toda esa NOSTALGIA".

Ahora ha compartido con todos sus fans la portada oficial del proyecto y su fecha de estreno: será el 21 de noviembre cuando tendremos en nuestras manos el nuevo trabajo de la pamplonica.

En la portada Natalia Lacunza aparece en una cama totalmente azul, envuelta en un edredón que la tapa por completo menos el rostro. El azul siempre ha sido el color con el que se ha representado la tristeza, un sentimiento muy presente en este álbum.

Parece que N2STAL5IA será el proyecto más personal de la artista hasta el momento.