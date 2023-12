La Navidad en que George Michael escribió 'Last Christmas', su exitoso no villancico: la historia del tema y su significado

Lo quieras o no, estos días la vas a escuchar y, sin darte cuenta, puede que hasta la termines tarareando. Last Christmas , la canción del grupo británico Wham! , es un imprescindible de la Navidad —aunque no es un villancico—, que cada año revive en su versión original o en la voz de algún artista de moda para arrebatarle el trono a Mariah Carey y su eterno All I Want For Christmas Is You .

La canción navideña de Wham! enfrenta el fin de año dispuesta a dar la pelea por alcanzar el primer puesto del podium de la banda sonora de la Navidad. El pasado 15 de diciembre, el perfil oficial del grupo británico celebraba dos semanas seguidas de Last Christmas en el número 1, consolidándose así como la segunda canción más reproducida en estas fiestas en los últimos años.

La primera es la intocable All I Want For Christmas Is You, de Mariah Carey, aunque el duelo entre ambos temas se decanta por el de George Michael y Andrew Ridgeley cuando de reproducciones en YouTube se trata: el éxito de Wham tiene 810 millones y el de Carey, 773 millones.

Ya sea desde el número uno o desde el número dos, lo cierto es que Last Christmas es una de las grandes canciones navideñas de las últimas décadas y, desde la muerte de su cantante y compositor George Michael —precisamente el día de Navidad de 2016 a los 53 años—, ha adquirido una especial significado para sus fans. Además, en 2017, la película de Netflix protagonizada por Emilia Clarke, que lleva el título la famosa canción, sirvió como homenaje al artista británico y relanzó el hit en todo el mundo.

Un hit que, además de ser el single británico más vendido de todos los tiempos, es uno de los temas más versionados. Desde Miley Cyrus hasta Taylor Swift, pasando por Rita Ora, Ariana Grande, Backstreet Boys, Hilary Duff, Gwen Stefani o Shawn Mendes, todos ellos han puesto voz y han dado su particular estilo a este tema.

No es un villancico, es una canción de amor

Aunque Last Christmas se ha convertido en uno de los villancicos más escuchados, la canción que el dúo británico lanzó en 1984 poco tiene de navideña y no está impregnada de las emociones y sentimientos que se asocian con estas fiestas. En realidad esta composición es una historia de amor, o más bien de desamor. "Last Christmas I gave you my heart / but the very next day you gave it away / This year, to save me from tears / i'll give it to someone special", dice la letra.

"La Navidad pasada te di mi corazón

pero al día siguiente lo regalaste

Este año, para salvarme de las lágrimas

se lo daré a alguien especial"

Si la letra es autobiográfica o no, es algo que no se ha confirmado pues, por aquel entonces, presionado por la industria y la sociedad, George Michael no había hecho pública su homosexualidad. Lo que sí detalló su amigo y compañero Andrew Ridgeley sobre el proceso de creación de la canción fue que surgió en la casa de la familia de su amigo, en su habitación de niño, en las navidades de 1983.

“Estábamos picando algo mientras veíamos la tele cuando, casi sin darme cuenta, George desapareció en el piso de arriba durante una hora. Cuando volvió, estaba tan entusiasmado como si hubiera encontrado oro… Y en parte, había sido así”, explicó el músico.

"Fuimos a su antiguo dormitorio, donde habíamos pasado tantas horas de niños, grabando programas de radio y jingles. Allí tenía un teclado y una grabadora. Entonces empezó a tocar el principio y el estribillo de Last Christmas. George había hecho alquimia musical. Había convertido la esencia de la Navidad en música. La letra sobre una traición amorosa le daba el toque magistral”, explicó entusiasmado sobre el gran éxito del grupo.

Eterno número dos

Si Last Christmas hoy pelea con Mariah Carey por hacerse con el título oficial de Canción de la Navidad, cuando se lanzó, el 3 de diciembre de 1984, como single del segundo y último álbum de estudio de Wham!, Music from the Edge of Heaven, también lo hizo por ser número uno en las listas del momento.

Al final el triunfo se lo arrebató Do They Know It’s Christmas?, una canción que se lanzó dentro del proyecto Band Aid, una iniciativa solidaria que reunió a varios artistas británicos para recaudar fondos contra el hambre en Etiopía. De hecho, George y Andrew también decidieron donar los royalties de su canción a este proyecto.