Nelly Furtado abandona los escenarios de forma indefinida: "Aún amo escribir música"

Nelly Furtado, cantante luso-canadiense responsable de éxitos como Promiscuous, Maneater o Say It Right, ha compartido un texto en sus redes sociales este viernes 24 de octubre para desvelar que abandona los escenarios de manera indefinida.

Así, la artista decide despedirse de la música en directo a los 46 años. "He decidido alejarme de las presentaciones en vivo por un tiempo indefinido y dedicarme a otros proyectos creativos y personales que siento se ajustan mejor a esta nueva etapa de mi vida", ha explicado en Instagram.

"He disfrutado enormemente de mi carrera y aún amo escribir música, ya que siempre lo he considerado un pasatiempo que tuve la suerte de convertir en profesión. Me seguiré identificando como compositora para siempre", ha añadido, asegurando que seguirá dedicándose a escribir canciones.

"Gratitud infinita a todos los que alguna vez escucharon mi música y asistieron a mis conciertos"

Furtado ha mostrado su gratitud al público por "todos estos años de diversión, comunidad y asombro": "Agradezco profundamente a todos los que trabajaron tan duro para ayudarme a hacer realidad mis sueños pop, tanto en el aspecto creativo como en el organizativo. También deseo a la nueva generación de artistas muchos años de actuaciones fructíferas y apasionadas", ha zanjado.

La reflexión sobre sus 25 años de carrera

En ese mismo texto, y antes de anunciar la noticia, Nelly Furtado ha querido rendir un homenaje a su propia carrera como artista. Así ha recordado su primer concierto como profesional: "Fui a una tienda llamada Original en Queen West, en Toronto, y compré ese vestido rosa y unos zapatos de plataforma brillantes para actuar. Fue un momento muy significativo y sentí que mi yo artístico se hacía realidad".

"25 años después, mi música ha llegado a toda una nueva generación de fans, y no podría estar más feliz por ello", ha seguido escribiendo. "En el año 2000, recuerdo pensar que, algún día, algún chico o chica encontraría el vinilo de Whoa, Nelly! [su álbum debut] en una tienda de discos y pensaría que era inspirador. Jamás habría imaginado que en 2025 existirían tantas formas nuevas de descubrir música antigua".

Así, Furtado ha mostrado su entusiasmo ante el hecho de que los jóvenes estén descubriendo su música: "Ha sido muy divertido aprovechar esta oportunidad, volver a los escenarios y ver de cerca el verdadero poder duradero de la buena música. Me ha hecho creer de verdad en la magia".