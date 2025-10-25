Así quedan los equipos de 'La Voz 2025' con Malú, Mika, Pablo López y Sebastián Yatra

El último Llego y canto de la edición llega a La Voz en una noche clave para los coaches | antena3.com

¡Las Audiciones a ciegas de La Voz 2025 han terminado! Los equipos están cerrados y el ganador del concurso ya se encuentra entre los concursantes de Malú, Mika, Pablo López y Sebastián Yatra.

¡La Voz 2025 ya tiene a todos sus talents! Este viernes 24 de octubre, los coaches han completado sus equipos con 14 concursantes cada uno, entre los que se encuentra el futuro ganador del programa de Antena 3.

Malú, Mika, Pablo López y Sebastián Yatra han elegido a los últimos miembros de sus equipos durante el cierre de las Audiciones a ciegas. La próxima semana, llega La gran batalla con nuevas emociones.

La Voz 2025 se ha convertido en líder y lo más visto de la noche de este viernes en televisión con un 13,9 % de share, aventajando a sus competidores en 2,3 y 5,7 puntos. Ha reunido 1,2 millones de espectadores de media y ha conseguido hasta 3,5 millones de espectadores únicos.

Equipo Malú

Dani

Linabel

Perala

Sisi Bon

Nayo

Audrey

Libertad

Luis

Carolina

Victoria

Shia

Moisés

Diva

Maite

Equipo Malú | Antena3.com

Equipo Mika

Nela

Sheila

Mirko

Javier

Jake Miagra

Catalina

Antony Vallejo

Marta

Sophia

Pedro

Blanca

Miguel Prieto

Mateo

Cayetano

Equipo Mika | Antena 3

Equipo Pablo

Elena Santana

María

Sara

Evelyn

Ferrán

Mar

Marta

Estefanía

Aroa

Sofía

Sisi

Maya

Inés

Kirsti

Equipo Pablo López de La Voz 2025 | antena3.com

Equipo Yatra

Jonny

Oihan

Juampi

Nando

Noa

Andrés James

Kimy

Al liquindoi

Fernando

Julio

Ángel

El gato CHP

Antía

Zaira

Equipo Yatra de La Voz 2025 | antena3.com

¿Cómo será el recorrido de todos ellos en lo que queda de programa...?