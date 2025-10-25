Así quedan los equipos de 'La Voz 2025' con Malú, Mika, Pablo López y Sebastián Yatra
¡Las Audiciones a ciegas de La Voz 2025 han terminado! Los equipos están cerrados y el ganador del concurso ya se encuentra entre los concursantes de Malú, Mika, Pablo López y Sebastián Yatra.
¡La Voz 2025 ya tiene a todos sus talents! Este viernes 24 de octubre, los coaches han completado sus equipos con 14 concursantes cada uno, entre los que se encuentra el futuro ganador del programa de Antena 3.
Malú, Mika, Pablo López y Sebastián Yatra han elegido a los últimos miembros de sus equipos durante el cierre de las Audiciones a ciegas. La próxima semana, llega La gran batalla con nuevas emociones.
La Voz 2025 se ha convertido en líder y lo más visto de la noche de este viernes en televisión con un 13,9 % de share, aventajando a sus competidores en 2,3 y 5,7 puntos. Ha reunido 1,2 millones de espectadores de media y ha conseguido hasta 3,5 millones de espectadores únicos.
Equipo Malú
- Dani
- Linabel
- Perala
- Sisi Bon
- Nayo
- Audrey
- Libertad
- Luis
- Carolina
- Victoria
- Shia
- Moisés
- Diva
- Maite
Equipo Mika
- Nela
- Sheila
- Mirko
- Javier
- Jake Miagra
- Catalina
- Antony Vallejo
- Marta
- Sophia
- Pedro
- Blanca
- Miguel Prieto
- Mateo
- Cayetano
Equipo Pablo
- Elena Santana
- María
- Sara
- Evelyn
- Ferrán
- Mar
- Marta
- Estefanía
- Aroa
- Sofía
- Sisi
- Maya
- Inés
- Kirsti
Equipo Yatra
- Jonny
- Oihan
- Juampi
- Nando
- Noa
- Andrés James
- Kimy
- Al liquindoi
- Fernando
- Julio
- Ángel
- El gato CHP
- Antía
- Zaira
¿Cómo será el recorrido de todos ellos en lo que queda de programa...?