De quién habla Aitana en 'Superestrella', el nuevo éxito de 'Cuarto azul'

Superestrella de Aitana sigue dando de qué hablar con la viralidad de su tema. Más allá de su música en la música, todo apunta a que esta canción podría ir dedicada a Plex, con quien se le relaciona desde marzo de este año.
Tras el éxito masivo de su venta de entradas, Aitana sigue celebrando las alegrías que le está trayendo los temas de su disco Cuarto Azul. Un álbum donde vemos a una artista más introspectiva hablando de temas personales como la depresión por la que ha pasado (con su canción Cuarto Azul) o Cuando Hables con él, tema con el que hace un claro guiño a Miguel Bernardeau, al que fue su pareja durante cuatro años.
Precisamente, Superestrella se ha convertido en uno de los temas más icónicos de su nuevo proyecto. Este tema sigue subiendo como la espuma en plataformas digitales, pero ¿de qué trata Superestrella?
'Superestrella': ¿Una canción dedicada a Plex?
La letra de Superestrella parece contar la historia de un amor a primera vista. "Me ve entrando en la disco /Y se me queda mirando / Creo que me ha conocido /Será uno más de tantos", expresa los primeros versos de la canción. Aitana apela a alguien que lleva camisa Versace, diciéndole "hoy vas a ser mi próximo error". Por este detalle, podríamos deducir que esta canción está dedicada a Plex. Recordemos que el influencer llevó una camisa de dicha marca cuando la cantante actuó en el Estadi Olímpic de Barcelona, tal y como contó Javier de Hoyos.
Un espectáculo donde además subió al influencer al escenario al ritmo de Las Babys.
Una teoría que se podría reafirmar después de que la propia artista haya compartido vías stories de Instagram, un vídeo de tiktok donde Ibai Llanos aparece con Plex haciendo un claro guiño al éxito de dicha canción.
La historia que une a Aitana y Plex
Si nos remontamos al presente, está claro que Aitana y Plex siguen muy unidos. Las voces en torno a este presunto noviazgo comenzaron cuando ambos coincidieron en Japón en marzo de este año. Él viajó con motivo de la tercera entrega La Vuelta al Mundo mientras que la cantante fue invitada especial a esta grabación.
Posteriormente, volvieron a coincidir en República Dominicana. Ya en junio de este año, las alarmas saltaron cuando Aitana subió un carrusel a Instagram por su cumpleaños, donde se muestra la complicidad entre ambos.
Aitana sobre sus canciones: "Todas mis canciones tienen la cara de alguien"
La intérprete de 6 de febrero llegó a confesar el pasado mes de junio en Vogue que todas sus canciones iban dedicadas a alguien. "Mi gran referente musical a nivel de escritura es Taylor Swift. Ella no te va a dar declaraciones de su vida personal en un micrófono, pero, al escuchar sus temas, ya cada uno lo tiene muy claro", comenzó diciendo la cantante. Un argumento al que prosiguió aclarando: "todas mis canciones tienen la cara de alguien. Todas. Pero yo nunca voy a decir el nombre en concreto, porque esa confirmación no me hace sentir cómoda. Principalmente, porque no me gusta exponer todavía más a otra persona. Que pueda expresarlo con mi arte, es algo que todos hacemos. Así que cada uno haga sus propias cábalas".
Letra de Superestrella
(Superestrella)
(Superestrella)
Me ve entrando en la disco
Y se me queda mirando
Creo que me ha conocido
Será uno más de tantos
Mierda
Quizá eres mi próximo error (mi próximo error)
Estoy con mis amigas de reojo mirándo-te
Queda tan bien esa camisa de Versace
Hoy vas a ser mi próximo error (mi próximo error)
Y no sé
Dónde diablo se habrá metido
No está en el baño
Ni en los pasillos
Fuck
Está en la barra
Y viene directo a mí
Él me dice que quiere divertirse
Yo le digo que los rumores vuelan
Él me dice que no le importa estar con una superestrella
Yo le digo de dónde tú has salido
Él me dice que quiere estar conmigo
Yo le digo que no es fácil enamorarse de una superestrella
Aquí está todo el mundo mirando
Vamos solos al baño
Y retomamos lo que estamos empezando
Sólo quiero conocerte un poco más
Supongo que no lo he pensado bien
Pero mañana seremos noticia en la TV
Que seas tú a quien le cuente mis mentiras
Tatuarme tu apellido
Querernos para toda la vida
Y no sé qué diablos estamos haciendo
No te conozco, pero me estoy muriendo
Fuck
Vámonos ya de aquí
Hoy soy toda para ti
Él me dice que quiere divertirse
Yo le digo que los rumores vuelan
Él me dice que no le importa estar con una superestrella
Yo le digo de dónde tú has salido
Él me dice que quiere estar conmigo
Yo le digo que no es fácil enamorarse de una superestrella
(Superestrella)
(Superestrella)