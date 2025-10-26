Katy Perry hace oficial su relación con Justin Trudeau durante su cumpleaños

Confirmado: la cantante Katy Perry (41) y el ex primer ministro de Canadá Justin Trudeau (53) son pareja. Así lo han confirmado ellos mismos al dejarse ver dados de la mano durante su cita en París, donde han celebrado juntos el cumpleaños de la estadounidense.

Este sábado 25 de octubre, la pareja ha celebrado el día especial de Katy Perry asistiendo a un espectáculo de cabaret en el Crazy Horse Paris. Allí, desde fuera, los paparazzi han inmortalizado la primera salida oficial de la artista y el político.

Con esta aparición pública, la estadounidense y el canadiense han puesto fin a las especulaciones para confirmar su romance, sobre el que se lleva rumoreando desde que a finales de julio se les vio cenando en un restaurante de Montreal (Canadá).

Un descanso del 'The Lifetimes Tour'

Katy Perry y Justin Trudeau hasta estado en París porque la artista celebró un concierto en la ciudad el pasado viernes 24 de octubre, cuando se subió al escenario del Accor Arena con su gira internacionalThe Lifetimes Tour.

Por su cumpleaños, la estadounidense se dejó libre el 25 de octubre. Y, tras su breve descanso, seguirá reuniéndose con su público el día 27 en Budapest, el 28 en Polonia, el 30 en República Checa, el 31 en Alemania... Y así hasta llegar a España.

Katy Perry actuará el 9 de noviembre en el Palau Sant Jordi de Barcelona y el 11 de noviembre en el Movistar Arena de Madrid, con Europa FM como radio oficial de ambos espectáculos. ¿Justin Trudeau acompañará a la cantante también durante sus shows en España?