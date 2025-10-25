Rosalía implanta nuevas tendencias en la moda: de la aureola en el pelo a los rosarios

Rosalía ha marcado la cuenta atrás para el comienzo de su nueva era musical. Por lo que hemos podido ver de su cuarto disco, LUX, que llegará el próximo 7 de noviembre, todo apunta a que podría tratarse del trabajo más espiritual de su carrera. Un misticismo que también se aprecia en la estética de su portada, donde vemos a la catalana vestida con un velo monacanal, blusa blanca y labios dorados. Una imagen que remarca su lado más introspectivo.

El blanco: el color elegido por Rosalía para presentar su nueva era

Desde hace varios meses, ya habíamos visto a Rosalía alejada de la estética urbana marcada en Motomami. En sus últimas apariciones, el blanco ha predominado en parte la vestimenta de la artista. La intérprete de CANDY ha apostado por este color a lo largo de sus últimos actos fuera del escenario, como en la fiesta de Vanity Fair de los Oscar, la Met Gala, en el desfile de Calvin Klein o en la Semana de la Moda de París. El blanco representa pureza, claridad y se entiende en psicología como un color que conecta con la emoción y la espiritualidad.

Rosalía en la New York Fashion Week | The Hapa Blonde / GC Images / Getty Images

El rosario, elemento clave que conecta con la espiritualidad de la cantante

Rosalía nos ha dado pistas de una de las piezas fundamentales enmarcadas en su nueva estética: el rosario. Con el preludio del anuncio de su nuevo álbum, vimos a la artista de Malamante en redes sociales emocionada mientras escuchaba una orquesta de cámara. Con los ojos brillosos, sus fans pudieron ver como llevaba este símbolo cristiano. Un elemento que también estaba presente en el coche con el que Rosalía fue a Callao para el anuncio de su nuevo disco.

No obstante, Rosalía ya ha dejado caer en redes que desde hace mucho se ha rodeado de este tipo de elementos conectados con el cristianismo.

Los zapatos rojos de Rosalía, una tradición de los Papas en el Vaticano

Otra teoría que evidenciaría aún más la religiosidad de su nuevo proyecto son los zapatos rojos que llevó la cantante en Callao. Los zapatos rojos son un atuendo utilizado por diversos Papas a lo largo de su historia. No obstante, el Papa Francisco ya rompió con esta tradición. Un gesto que muchos observadores consideraron como una manera de evitar la burbuja del cargo.

Rosalía corriendo hacia Callao | EFE / Juanjo Martín

La aureola en su pelo, un símbolo de divinidad

Con Madrid y sus fans expectantes, Rosalía utilizó una aureola rubia como elemento diferenciador en su nueva estética. Un look capilar con el que la cantante de Con Altura demostró que va hasta el final con el concepto de su nuevo disco. La aureola tiene varias interpretaciones. Se asocia a la fama y a la gloria, pero también rodea la cabeza de las imágenes sagradas.

Los tatuajes de 'LUX'

Está claro que sus fans siguen todas las tendencias de la artista. Ya hay quienes se han tatuado desde el título del disco o el símbolo con el que muchos identifican su nuevo disco y que se asemeja al conocido como símbolo de paz o desarme nuclear. Una muestra más de que Rosalía es todo un icono de la música y la moda.

¿Qué otros elementos utilizará Rosalía durante su nueva era artística?