Nick Jonas rinde homenaje a las víctimas del tiroteo de Orlando en los MMVA 2016

El que fuera conocido como uno de los integrantes de los Jonas Brothers, Nick Jonas , ha sido galardonado con el premio Artista Internacional del Año de los MuchMusic Video Awards , en parte por su trabajo en solitario que incluye el álbum Last Year Was Complicated , durante la gala que tuvo lugar en el MuchMusic HQ de Toronto, en Canadá.

Durante la recogida del galardón, y mientras agradecía el premio a sus fans, el cantante no pudo sino parar un momento para honrar a las víctimas del brutal tiroreo en el Pulse Nightclub de Orlando.

“Han sido un par de semanas complicadas –mucho odio y violencia en el mundo-, pero es en momentos como este cuando tenemos que estar todos juntos y celebrar los buenos ratos y estar llenos de alegría y felicidad”, y continuó diciendo: “Dedico esto –el galardón- a todas las familias y víctimas del tiroteo reciente. Os amamos y no olvidamos”.

Nick Jonas también agradeció a Shay Mitchell su papel en el vídeo ‘Under You’.

El cantante de 23 años no pudo contener la emoción tras recibir el galardón y tuiteó lo siguente: “¡Oh, Dios mío! Acabo de ganar el Artista Internacional del Año en los premios #MMVAs, ¡qué día más increíble!”.

Además, Nick Jonas interpretó 'Close' entre la multitud de gente que esperaba fuera del recinto:

Pero no solo Nick fue el protagonista de la noche. Os dejamos a continuación la lista completa de galardonados:

Most Buzzworthy Canadian: Drake

Bet Hip Hop Video: Drake, "Hotline Bling"

Best EDM/Dance Video: Grandtheft f. Lowell, "Quit This City"

iHeartRadio Canadian Single Of The Year: The Weeknd, "Can't Feel My Face"

Fan Fave Artist or Group: Justin Bieber

Most Buzzworthy International Artist or Group: Fifth Harmony

Best Pop Video: Shawn Mendes & Camila Cabello, "I Know What You Did Last Summer"

iHeartRadio International Duo or Group Of The Year: Macklemore & Ryan Lewis

Video of the Year: Drake, "Hotline Bling"

Best Rock/Alternative Video: The Strumbellas, "Spirits"

Best MuchFact Video: Majid Jordan ft Drake, "My Love"

Best New Canadian Artist: Alessia Cara