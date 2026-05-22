Nil Moliner abre las puertas a su disco 'NEXO' conectando con sus fans

Nil Moliner inicia una nueva etapa con NEXOesta misma noche y, para celebrarlo, ha querido regalar un momento único a medios y fans de lo más especial.

Primero, reunió a los medios en el bar musical La Puerta Roja para ofrecer un pequeño concierto en este íntimo espacio, cantando Me Acuerdo de Ti y Tu Cuerpo en Braille.

Después, tras charlar mano a mano con los medios con el carisma y cercanía que le caracterizan, ha querido regalar otro momento especial, pero esta vez a los fans.

Regreso a los orígenes

Como ya anunció en el íntimo concierto, tenía preparada una gran idea: regresar a donde se fraguó NEXO, su nuevo álbum.

Y es que precisamente encima de ese bar Nil estuvo viviendo hasta hace poco, tanto que fue allí donde escribió las maquetas de NEXO.

Por eso, este bar y esta calle eran el mejor lugar para celebrarlo, así que Nil tuvo la idea de volver al origen de todo, asomarse por la ventana con su banda y dar un show gratuito a sus fans desde el que un día fue su balcón.

Desde ahí, cantó dos de sus temas más míticos, Mi Religión y Libertad, y dos de los grandes éxitos que se encuentran dentro de su nuevo disco, Tu Cuerpo en Braille y Me Acuerdo de Ti.

Porque Nil Moliner ha querido volver atrás en el tiempo y no para arrepentirse o añorar, sino para abrazar lo que fue y dejar abierta la puerta a todo lo bueno que está por venir.