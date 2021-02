Nil Moliner emociona a Dani Martín con esta versión de El Canto del Loco

A pesar de que The Weeknd explicó en una entrevista previa a la Super Bowl que no habrían invitados en su show, muchos que no conocían esta información de última hora esperaban la aparición de Rosalía en el momento de 'Blinding Lights', tema con el que el artista cerró su actuación. Y aunque nada de esto ocurrió, mientras tanto Rosalía si que estaba haciendo un particular "concierto privado" a su vecino por error. ¡Ella misma cuenta la divertida historia!

