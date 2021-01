La aplaudida respuesta de David Otero a una fan que le acusa de destrozar una canción de El Canto del Loco

David Otero , ex componente de El Canto del Loco , sacará este mismo viernes una nueva versión de la famosa canción de ' Peter Pan ' junto con a Ana Guerra . Una colaboración muy esperada para muchos, pero que no ha quedado libre de críticas por parte de otros seguidores del músico,

David Otero, que se encuentra sumergido este 2021 en su disco recopilatorio con el que celebra sus 20 años de trayectoria musical, estrenará este mismo viernes una nueva versión de la famosísima canción de El Canto del Loco de 'Peter Pan', junto con la ex concursante de Operación Triunfo, Ana Guerra.

Una colaboración muy esperada por los fans de ambos cantantes pero que, al parecer, para una pequeña parte de los seguidores de El Canto del Loco no termina de gustar.

Así se lo transmitía una seguidora en la imagen que David Otero publicaba en su perfil de Instagram en la que anunciaba la salida de la canción para este viernes.

"Vale ya de destrozar temazos" le recriminaba a través de los comentarios. Algo que no pasó desapercibido para David Otero que no dudó en responder a su mención de la siguiente forma: "Pero si aún no la has escuchado y ya la he destrozado 😂😂😂".

Ante la respuesta del cantante, la misma seguidora volvía a contestarle tratando de explicar su comentario: "Es que vengo de oír varias versiones de otros temones y pff cualquiera que sustituya a Dani (Martín), para mí, lo empeora. Sorry🥺🥺🥺 ojalá me calles la boca jeje” le explicaba.

"No pretendo callarte y respeto tu opinión! Pero creo que será difícil que te guste mirándolo así de antemano! Besos!" la volvía a responder David, de nuevo demostrando su elegancia y profesionalidad.

Y es que, después de 20 años de trayectoria, el madrileño sabe perfectamente cómo lidiar con las críticas, hasta tal punto que, por su temple y educación, la misma seguidora acababa retractándose de sus palabras.

"La escucharé porque es una canción muy especial para mí! Gracias por ser tan amable y disculpa mi bordería, jajaja saludos ❤️" le respondía, dando así zanjada la conversación.