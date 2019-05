Nil Moliner: "'Mi Religión' tiene un sonido completamente distinto a lo que he hecho hasta ahora"

A pesar de que lleva muchos años dedicándose a la música, hace aproximadamente un año que el éxito de Nil Moliner está subiendo como la espuma. En mitad de su gira 'Hijos de la Tierra', le propusieron escribir una canción para Eurovisión que si bien no fue la escogida para llevar al certamen, seguro que la conoces de sobras: 'Que nos sigan las luces', interpretada por Alfred e incluida en su álbum debut.

Nil, que confiesa que nunca se presentaría a un reality de este tipo, "Operación Triunfo fue un escaparate super grande que hizo que mucha gente me conociese".

Y desde este momento no ha dejado de hacer conciertos, donde su público va creciendo cada vez más hasta llegar a hacer 'sold out' en plazas tan importantes como Madrid y Barcelona, algo que el sigue sorprendiendo. "El año pasado toqué en la sala pequeña de Barts y este año me dijeron que tocaría en la grande y dice 'vale'. Pero de repente ves que se agotan las entradas y no te lo acabas de creer. Igual que en la Joy Eslava de Madrid".

Gran parte del éxito de Nil es el buen rollo que transmite con su música, aunque no por ello todas sus letras hablan de temas felices. Hablamos con él de temas como 'Sale el Sol', que escribió "en mitad de un ataque de ansiedad" lo 'Déjame escapar', tras una ruptura.

Aunque lo que viene a presentarnos es algo totalmente diferente. 'Mi religión' es un tema alegre con un sonido que nos confiesa que "no tiene nada que ver con lo que ha hecho hasta ahora" y que presentará en breve acompañado de un videoclip.

¿Y tras este estreno? Habrá disco en algún momento, porque como él mismo dice "es un romántico", aunque defiende que la parte positiva de ir sacando singles es que la gente se queda mucho más con las canciones que si se lanzan muchas de golpe.

Aunque para esto aún tendremos que esperar, ya que Nil no va a parar de ofrecer conciertos durante todo el verano, cuyas fechas puedes consultar en su web. ¡No te lo pierdas en directo!