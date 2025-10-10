ESTRENO MUSICAL

Nil Moliner se vuelve rockstar con 'Ha pasado algo', su nuevo single

Nil Moliner nos presenta el segundo single de su próximo álbum Nexo: Ha pasado algo cambia totalmente de registro respecto a Tu cuerpo en braile, mostrando una faceta más rítmica y pausada del catalán.

Madrid10/10/2025 08:10

Nil Moliner deja claro que Tu cuerpo en braile era solo uno de los grandes adelantos de su próximo disco, Nexo, pues el estreno de Ha pasado algo llega con más fuerza.

Esta canción, que desde este 10 de octubre ya está disponible en todas las plataformas, es la pista ocho del próximo disco del artista, pero no por ello menos importante.

El tema promete ser uno de los temazos del proyecto. Ha pasado algo muestra una faceta algo más de rockstar del intérprete de Libertad. En la canción el catalán muestra su voz desgarrada a través de un pop rock más tranquilo.

El videoclip acompaña la letra del single, en la que le canta a la saturación en una relación, y en él Nil Moliner pasea tranquilo pasando por locales de ensayo, gasolineras y acabando junto a su banda para darle caña a esta nueva canción. Y todo ello con un plano secuencia mientras el artista mira a cámara y canta su tema.

El artista apuesta por un sonido donde la percusión y el compás son los protagonistas.

Letra de Ha pasado algo

Saltas sobre mí

Yo no necesito nada más de ti

Suenan las alarmas

Nunca antes habían sonado

Con ese ruido así, no no

Tú me haces sufrir

Algo necesario pa' sobrevivir

Me has sobrepasado tanto

Que ahora sí me largo

Ya no te puedo mentir, no no

Si cambia de expresión

Y no dice nada

Dudo de mi nombre y no puedo escribir

Solo pienso en ti

No quiero cosas raras

Me ha pasado algo

Me ha pasado algo

Cuando caigan sobre mí trozos de una bala

Algún cacho de cristal y una puñalada

Pensaré un ratito en ti, así se me pasa

Eres mi aliento, no me da miedo

Aunque el sol vuelva a salir con una luz extraña

Cuando sople un vendaval y no quede nada

Pensaré un ratito en ti y así se me pasa

Eres mi aliento, no me da miedo

Tengo fe

Si esto sigue así podemos resolver

Todos los fantasmas que me atrapan

Son como si nada

Eres mi talismán, lo sé

Me pongo a correr

La única manera de recomponer

Todas las escenas imperfectas

Que han dejado huella

Que siga siendo así, tal vez

Si cambia de expresión

Y no dice nada

Dudo de mi nombre y no puedo escribir

Solo pienso en ti

No quiero cosas raras

Me ha pasado algo

Me ha pasado algo

Cuando caigan sobre mí trozos de una bala

Algún cacho de cristal y una puñalada

Pensaré un ratito en ti, así se me pasa

Eres mi aliento, no me da miedo

Aunque el sol vuelva a salir con una luz extraña

Cuando sople un vendaval y no quede nada

Pensaré un ratito en ti y así se me pasa

Eres mi aliento, no me da miedo