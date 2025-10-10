Nil Moliner se vuelve rockstar con 'Ha pasado algo', su nuevo single
Nil Moliner nos presenta el segundo single de su próximo álbum Nexo: Ha pasado algo cambia totalmente de registro respecto a Tu cuerpo en braile, mostrando una faceta más rítmica y pausada del catalán.
Nil Moliner deja claro que Tu cuerpo en braile era solo uno de los grandes adelantos de su próximo disco, Nexo, pues el estreno de Ha pasado algo llega con más fuerza.
Esta canción, que desde este 10 de octubre ya está disponible en todas las plataformas, es la pista ocho del próximo disco del artista, pero no por ello menos importante.
El tema promete ser uno de los temazos del proyecto. Ha pasado algo muestra una faceta algo más de rockstar del intérprete de Libertad. En la canción el catalán muestra su voz desgarrada a través de un pop rock más tranquilo.
El videoclip acompaña la letra del single, en la que le canta a la saturación en una relación, y en él Nil Moliner pasea tranquilo pasando por locales de ensayo, gasolineras y acabando junto a su banda para darle caña a esta nueva canción. Y todo ello con un plano secuencia mientras el artista mira a cámara y canta su tema.
El artista apuesta por un sonido donde la percusión y el compás son los protagonistas.
Letra de Ha pasado algo
Saltas sobre mí
Yo no necesito nada más de ti
Suenan las alarmas
Nunca antes habían sonado
Con ese ruido así, no no
Tú me haces sufrir
Algo necesario pa' sobrevivir
Me has sobrepasado tanto
Que ahora sí me largo
Ya no te puedo mentir, no no
Si cambia de expresión
Y no dice nada
Dudo de mi nombre y no puedo escribir
Solo pienso en ti
No quiero cosas raras
Me ha pasado algo
Me ha pasado algo
Cuando caigan sobre mí trozos de una bala
Algún cacho de cristal y una puñalada
Pensaré un ratito en ti, así se me pasa
Eres mi aliento, no me da miedo
Aunque el sol vuelva a salir con una luz extraña
Cuando sople un vendaval y no quede nada
Pensaré un ratito en ti y así se me pasa
Eres mi aliento, no me da miedo
Tengo fe
Si esto sigue así podemos resolver
Todos los fantasmas que me atrapan
Son como si nada
Eres mi talismán, lo sé
Me pongo a correr
La única manera de recomponer
Todas las escenas imperfectas
Que han dejado huella
Que siga siendo así, tal vez
Si cambia de expresión
Y no dice nada
Dudo de mi nombre y no puedo escribir
Solo pienso en ti
No quiero cosas raras
Me ha pasado algo
Me ha pasado algo
Cuando caigan sobre mí trozos de una bala
Algún cacho de cristal y una puñalada
Pensaré un ratito en ti, así se me pasa
Eres mi aliento, no me da miedo
Aunque el sol vuelva a salir con una luz extraña
Cuando sople un vendaval y no quede nada
Pensaré un ratito en ti y así se me pasa
Eres mi aliento, no me da miedo