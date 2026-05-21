Olivia Rodrigo se viste de enfermera en el videoclip de 'the cure', su nuevo single

Olivia Rodrigo tiene algo grande preparado para estrenar: the cure, el segundo single de su álbum You Seem Pretty Saf for a Girl So in Love que ella misma ha confesado que se trata de su canción favorita del disco.

El tema llega este viernes 22 de mayo, pero estos días la artista está lanzando jugosos adelantos que prometen toda una experiencia audiovisual con esta canción, que llegará acompañada de un videoclip de lo más cinematográfico.

Y es que la artista ha lanzado el teaser de ese esperado vídeo musical, que deja ver a varias enfermeras caminar por lo que parece el pasillo de un centro médico hasta que se abren dos puertas con las siglas 'OR'. Tras ellas, un gran estante repleto de botes de colores se abre paso.

La propia Olivia Rodrigo ha compartido también una imagen de ella misma vestida de enfermera de época, lo que apunta a que será la protagonista de su nuevo videoclip. A su vez, la portada del single la muestra totalmente distinta, pues en ella aparece jugando con cordeles en las manos, que forman el nombre the cure.

Una canción especial para Olivia Rodrigo

"Es mi canción favorita del álbum y una de mis canciones favoritas de todas las que he compuesto. ¡Estoy emocionadísima de que la escuchéis!", ha compartido la propia Rodrigo en el anuncio de the cure.

De momento no se conoce cómo sonará este nuevo single, pero se trata del segundo adelanto del tercer disco de la artista, que llega el 12 de junio.