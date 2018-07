2011 ha sido un año lleno de éxitos musicales, de videoclips muy originales y han pasado por nuestro país artistas con un directo arrollador. A finales de año te hicimos votar en los Rankings Europa FM 2011 para que escogieras a tus artistas favoritos y ya tenemos los resultados.

One Direction son los ganadores indiscutibles dentro de la categoría Mejor Artista Internacional. La boyband británico-irlandesa se ha convertido en cuestión de meses en el fenómeno fan del momento de medio mundo. En segunda posición ha quedado Rihanna, que con su nuevo disco Talk That Talk apunta a cosechar el mismo éxito que con Loud, su anterior trabajo. Y el Top 3 lo completa Bruno Mars, el artista revelación que ha alcanzado la fama gracias a canciones como Grenade o Lazy Song.

En la categoría de Mejor Artista Español/Latino el ganador ha sido Pitbull. El artista que ha hecho más colaboraciones este año se merecía este premio por todos los temazos que ha dejado a lo largo del 2011. El segundo puesto lo ocupa Enrique Iglesias, que son su disco Euphoria nos ha dejado algunos de los temas dance más bailados a lo largo el 2011. Y la tercera posición la ocupa un grupo nacional, La Oreja de Van Gogh, que con su último disco Cometas Por El Cielo se han convertido en uno de los principales grupos de pop rock español del momento.

Britney Spears ha arrasado en la categoría Mejor Canción, ocupando la primera y la tercera posicion del ranking con I wanna go y Till the world ends respectivamente. La cantante resurgió con más fuerza que nunca en el año que acaba de terminar. El segundo puesto lo ocupa otra diva del pop, Lady Gaga con su tema Born this way, que aunque ha sido todo un exitazo no ha conseguido superar a la pricesa del pop.

Lady Gaga también ha quedado en segundo lugar en la categoría de Mejor Álbum, todos los hits de Born This Way la han situado en los primeros puestos del disco del año. Pero el número uno ha sido para Adele y su álbum 21, con éxitos como Rolling in the deep o Someone like you que la han encumbrado como el mejor álbum de 2011 en Europa FM. Y la tecera posición es para Britney Spears y su último trabajo Femme Fatale, cuyos éxitos ya hemos podido comprobar en la categoría de Mejor Canción.

La Mejor Gira 2011 ha sido la de Justin Bieber, su paso por nuestro país con y el apoyo incondicional de las beliebers españolas lo han hecho ganador en esta categoría. Completan el Top 3 Sale El Sol World Tour de Shakira y la gira Fácil, de los murcianos Maldita Nerea.

Y por último, en Mejor Videoclip Bruno Mars y su divertido videoclip de Lazy Song han conseguido el primer puesto. Lady Gaga no podía quedar faltar en cuanto a creaciones audiovisuales se refiere y el videoclip de Judas ocupa el segundo lugar. LMFAO ocupan la tercera posición con el vídeo de Party Rock Anthem, cuyos estilismos han sido imitados en medio mundo.