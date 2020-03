One Republic versiona ‘Send My Love' de Adele

, el vocalista de One Republic , ha querido interpretar una de las últimas canciones de Adele en el programade la BBC Radio1.

Aunque el grupo esté volcado en su nuevo disco 'Oh My My', han tenido tiempo y ganas en versionar 'Send My Love', y el resultado ha sido de lo más impactante.

One Republic también publicitó 'Kids', su nuevo sencillo que formará parte de este álbum que verá la luz el próximo 7 de octubre. ¡Qué ganas!

Pero, de momento, nos conformamos con esta magnífica interpretación de 'Send My Love' y disfrutando de la voz de Ryan.

¿Con qué versión te quedas?