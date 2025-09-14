Lola Índigo se toma un descanso de la música: "Ha sido un año muy chungo"

Tras sus tres espectáculos en estadios, Lola Índigo ha vuelto a subirse al escenario este sábado 13 de septiembre por la noche como parte de la programación del festival Coca Cola Music Experience 2025 de Madrid.

Entre canción y canción, la artista se ha dirigido directamente a sus fans para confesarles que tiene pensado pausar temporalmente su carrera musical. "Quiero darle las gracias a mis fans porque la verdad es que ha sido un año chungo de cojones. Ha sido un año muy chungo y se han complicado muchas cosas", ha empezado diciendo.

"Esto es el sueño de mi vida, y para estar aquí como Dios manda necesito un descanso"

"Al final, siempre todo se soluciona. Nada más quería decir que, aunque yo ahora voy a necesitar tomarme un tiempo para tomarme un descanso, os quiero mucho, pero quería decirlo porque llevo siete años trabajando sin parar y estoy agotada mentalmente. Esto es el sueño de mi vida, y para estar aquí como Dios manda necesito un break", ha confesado.

Muy emocionada, Lola Índigo ha vuelto a agradecer el apoyo de sus fans por aguantarle "todas" las cosas, como los diversos problemas que sufrieron sus conciertos en el Metropolitano de Madrid —originalmente agendado en el Bernabéu— o en el Estadi Olímpic de Barcelona —tras cancelar su fecha en el RCDE Stadium—.

"No me quiero poner moñas, pero quería decirlo de corazón. Si no hubiera sido por vosotros, yo no estaría aquí", ha añadido sobre el apoyo de sus seguidores antes de continuar con el concierto, donde ha sorprendido con tres invitadas de lujo: Bola Rebola al ritmo de La santa, María Becerra con Discoteka y La Zowi para Yo tengo un novio.

Entre otras canciones, Lola Índigo ha incluido en su repertorio en el Coca Cola Music Experience 2025 temas como El tonto, Sin autotune, Mujer bruja, 1000cosas, Yo ya no quiero ná o su mayor himno reciente, La Reina.