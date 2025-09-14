Coldplay termina su residencia en Londres, pero anunciará 138 nuevos conciertos con la misma gira

Coldplay llevaba encima de un escenario desde marzo de 2022, cuando la banda celebró el primer concierto de su gira actual Music of the Spheres World Tour, que ya acumula 225 fechas por todo el mundo. Parecía que la banda iba a cerrar esta etapa con el décimo show de su residencia en el Estadio Wembley de Londres, celebrado este viernes 12 de septiembre por un retraso. Sin embargo, el espectáculo continuará.

Aunque el grupo británico se ha despedido de su público, solo lo ha hecho de manera provisional. El pasado sábado 6 de septiembre, Chris Martin confesó en el penúltimo concierto en Londres que su gira continuará en 2027 con un total de 138 nuevas fechas.

Los integrantes de Coldplay se tomarán unos meses de descanso tras varios años recorriendo numerosos países de Europa, Latinoamérica, Estados Unidos, Asia u Oceanía, y después volverán a subirse a los escenarios con una nueva etapa de su gira Music of the Spheres World Tour, caracterizado por su interés por reducir el impacto medioambiental de los conciertos.

Este tour seguirá su curso, aunque todavía se desconoce cuál será su recorrido. Lo que parece más que probable es que Coldplay consiga superar los ingresos obtenidos por Taylor Swift con su gira The Eras Tour, considerada actualmente la más exitosa de la historia por sus casi 2,1 mil millones de dólares recaudados. De momento, la banda habría recaudado 1,38 mil millones con sus primeros 211 shows, según Billboard Boxscore, pero podría llegar a los 2,4 con sus 138 nuevos espectáculos.

¿Y España?

En mayo de 2023, Coldplay celebró cuatro conciertos en el Estadio Olímpico Lluís Companys de Barcelona, por lo que es muy probable que la banda regrese a España con sus futuras nuevas fechas. Pero ¿dónde lo hará?

La predilección de Coldplay por actuar en Barcelona ha relegado a Madrid a un segundo plano. Tanto es así, que hace 13 años que la banda no pisa la capital española. Su último concierto con el público madrileño tuvo lugar el 20 de mayo de 2012 en el Estadio Vicente Calderón con la gira Mylo Xyloto Tour. ¿Se romperá esta tendencia con Music of the Spheres World Tour? Habrá que esperar para saberlo.