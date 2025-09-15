Viva Suecia anuncia seis nuevos conciertos para presentar 'Hecho en tiempos de paz': ciudades, fechas y cuándo salen las entradas
Viva Suecia se va de gira. El lanzamiento de Hecho en tiempos de paz, el quinto álbum de estudio de la banda, vendrá acompañado de un tour por toda España, que arranca con un único concierto en 2025 en Madrid y que se cerrará el 17 de octubre en Murcia. Apunta las ciudades, las fechas y qué día salen las entradas a la venta.
"¿Dónde se estrena mejor un disco que en un un concierto?". Con esta pregunta como premisa, Viva Suecia ha compartido con sus seguidores las primeras fechas de la gira que acompañará el lanzamiento de su disco Hecho en tiempos de paz.
Los murcianos, que el 10 de octubre estrenan su quinto álbum de estudio, no quieren esperar a tocar en directo su nuevo trabajo y han decidido arrancar el tour presentación el próximo mes de febrero.
"Agotasteis las entradas de dos Movistar Arena en apenas 48 horas y la preventa de Murcia en menos de dos (¡qué vértigo escribir esto 😅!), así que durante 2026 nos veremos", apuntan en redes refiriéndose a los conciertos presentación en Madrid —31 de octubre de 2025 y 7 de marzo de 2026— y el del 17 de octubre en Murcia.
Las fechas y ciudades de la gira de Viva Suecia
Viva Suecia contó en su visita a Cuerpos especiales que solo tenía intención de dar un concierto en 2025 para presentar este nuevo disco. Poco después fue cuando la banda anunció su cita del 31 de octubre en el Movistar Arena de Madrid. Las entradas volaron y compartieron así la segunda fecha, para la que rápido colgaron el cartel de SOLD OUT.
El pregón de la Feria de Murcia, que los cuatro del grupo dieron el pasado domingo 7 de septiembre, fue la ocasión perfecta para anunciar el título del disco y la fecha del concierto más importante de su carrera: el (por el momento) fin de gira el 17 de octubre de 2026 en el Espacio Norte de Murcia.
Ahora toca salir a la carretera y los murcianos han anunciado seis paradas más en su gira. Apunta as ciudades y las fechas:
- Valladolid - 21 febrero 2026 - Pabellón Pisuerga
- Valencia - 28 febrero 2026 - Roig Arena
- Madrid - 7 marzo 2026 - Movistar Arena (SOLD OUT)
- Zaragoza - 20 marzo 2026 - Pabellón Príncipe Felipe
- A Coruña - 18 abril 2026 - próximamente más info
- Bilbao - 25 abril 2026 - Bilbao Arena
- Granada - 16 mayo 2026 - Plaza de Toros
- Murcia - 17 octubre 2026 - Espacio Norte
¿Cuándo salen a la venta las entradas para Viva Suecia?
Las entradas estarán a la venta el miércoles 17 de septiembre a partir de la 13:00 horas. Los fans de la banda que se registren en este enlace, podrán acceder a la compra una hora antes.