Los mejores momentos de la residencia de Bad Bunny: de Penélope Cruz a Belinda y Travis Scott

"Lo voy a agradecer toda la vida". Con estas emocionantes palabras Bad Bunny se despedía este domingo 14 de septiembre de su residencia en Puerto Rico.

El cantante boricua cerraba así el ciclo de 30 conciertos que arrancó el 11 de julio bajo el título No me quiero ir de aquí y que ha dejado momentazos para el recuerdo de los asistentes y de quienes los hemos tenido que seguir en redes. Además de los temas de su sexto álbum Debí tirar más fotos, lanzado en enero de 2025, el cantante ha rescatado canciones antiguas y se ha atrevido a interpretar otras que no pertenecen a su discografía.

También se ha animado a invitar a artistas de la talla de Ozuna, Rauw Alejandro o Travis Scott (en su última cita) y a leyendas de la música, sobre todo en el ámbito puertorriqueño. Porque si algo ha querido el conejo malo con este gran evento ha sido reivindicar la cultura de su nación, el espíritu de la gente de "PR". Tanto es así que, con esta residencia, la isla ha recibido un impacto económico directo de más de 200 millones de dólares y ya son muchos los que ansían la llegada de este show a sus países.

Pero no solo hemos visto cantantes sobre el escenario; también ha habido fans que han captado todas las miradas, famosos con apariciones sorpresa y momentos en los que Bad Bunny ha sido el gran protagonista sobre el escenario del Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot. A continuación, recopilamos algunos de los mejores momentos (porque todos sería imposible) de la residencia de Bad Bunny.

Como entrante, nuevo tema

Podía esperarse cualquier cosa de esta apuesta del artista, pero que el conejo malo diera en exclusiva a los asistentes la presentación de un nuevo tema no lo vimos venir. ALAMBRE PúAfue la canción con la que dio apertura a la primera noche (y las siguientes), dando una demostración de lo que sería la espectacularidad de sus shows, con música en directo, cuerpo de baile con estilo regional y un decorado de naturaleza salvaje.

Sacando pecho por Puerto Rico

Durante su actuación de El Apagón, Bad Bunny permitió a su público dar rienda suelta a su efusividad, pero no de manera gratuita, sino para hacer reivindicación de su nación. Al grito de "Puerto Rico está cabrón", el público enloqueció cada noche mientras las mismas palabras se proyectaban en el techo, en el cual también se colocó la bandera del país durante otras canciones.

Su baile con Belinda

"Que los dejas loco, enchula'o, como Belinda". Con este verso, Bad Bunny se acercó a Belinda, actriz y cantante mexicana que se encontraba en la "casita", y comenzó a bailar con ella. Esta sensual escena causó el furor entre la audiencia, quienes vivieron un momento único durante la actuación de su tema PERRO NEGRO.

Además, Belinda fue vista disfrutando del espectáculo con Tokischa, con quien recientemente estrenó el tema Wet Dreams.

Su lesión de rodilla

No todo fueron momentos buenos, pues, mientras Bad Bunny hacía un bailecito con saltos durante su tema BOKeTE, el artista se hizo daño en la rodilla. Sin embargo, todo se quedó en un pequeño susto y el puertorriqueño pudo seguir actuando cada noche como si nada.

Reviviendo grandes éxitos de Ozuna

Otro de los grandes de la música urbana que se unieron a él en este concierto fue Ozuna, con temas como Dile Que Tú Me Quieres, Se Preparó o Hey mor. Entre otros, también cantó junto a Bad Bunny Te Boté Remix, su éxito de 2018, provocando una gran ovación en el estadio.

Bad Bunny se echa a llorar

Al poco de iniciar con el tema LA MuDANZA, Bad Bunny tuvo que detenerse varias veces, permaneciendo muy quieto antes de continuar. Esto es debido a que el tema comienza con una narración por parte del artista de los orígenes de su familia y sobre cómo se conocieron sus padres.

Con esta canción, como en algunas otras de su nuevo disco, Bad Bunny quiso poner el foco en el orgullo hacia sus raíces, algo que le hizo emocionarse y tener que quitarse las gafas para secarse las lágrimas.

La presencia de Feid

Con unas gafas y un pañuelo tapándole la cara, Feid se unió a la "casita" de Bad Bunny para cantar juntos su colaboración Perro negro, la cual es una de las canciones del puertorriqueño más escuchadas de la historia.

La verdad es que su participación fue algo reducida en comparación con la de otros artistas, pero, desde luego, los fans gritaron a todo pulmón mientras estuvo presente.

Su mayor fan

Desde luego, todos los fans vivieron momentos únicos en el "Choliseo", pero, si alguien pudo disfrutar como nadie, fue una de sus fans; quizás, una de las de mayor edad que se encontraban allí.

Aupada por varias personas del público y algunos miembros del personal, una señora con un outfit bastante moderno llegaba al escenario a petición de Bad Bunny. Después, tras charlar unos segundos y abrazarles, fue invitada a disfrutar de la fiesta en la "Casita", viviendo un momento que nunca olvidará.

Miniconcierto de Rauw Alejandro

En el escenario que estaba sobre la "Casita", Rauw Alejandro se unió a Bad Bunny para interpretar juntos Qué pasaría y Party. Sin embargo, el cantante también lo dio todo con algunos de sus temas en solitario como Punto 40 o Lokera, y cantó por primera vez en directo uno de sus últimos sencillos, Buenos términos.

El lado más reivindicativo

Si hay un tema reivindicativo dentro de su nuevo álbum, ese es LO QUE LE PASÓ A HAWAii, en el cual lanza un mensaje anticolonialista, de defensa de la identidad nacional y extrañeza por la patria.

Esta canción fue interpretada en la residencia por diferentes artistas puertorriqueños, entre los que podemos mencionar a Luis Fonsi, Farruko, Ednita Nazario, Pedro Capó o Lorén Aldarondo de la banda Chuwi.

Residente "regresa" a Calle 13

Residente es uno de los grandes raperos que nos ha dado la música, pero si algo marcó a toda una generación fueron algunos de sus temas durante su tiempo formando parte de Calle 13.

Junto a Bad Bunny, cantó algunos de sus grandes éxitos como Chulin Culin Chunfly y Atrévete-Te-Te, haciendo vibrar a todo el estadio con la nostalgia.

Penélope Cruz y más actores

Algo que se volvió costumbre durante la residencia es que diferentes personas fueran seleccionadas para gritar la frase que da inicio a VOY A LLeVARTE PA PR. Una de las noches le tocó a Penélope Cruz, quien acudió al show junto a su marido Javier Bardem y tuvo el privilegio de poder gritar el: "Acho, PR es otra cosa".

Otros actores que también fueron vistos allí fueron Ana de Armas, Austin Butler, Paco León, Anthony Ramos, Dayanara Torres o Zuleyka Rivera.

Presencia deportiva

No solo fueron personalidades del mundo del cine las que acudieron a la residencia, ya que también hubo algunos deportistas reconocidos. Entre ellos, podemos destacar al futbolista Kylian Mbappé, a quien pudo verse bailando varios de los temas.

El jugador de baloncesto LeBron James también estuvo presente, pudiendo incluso bailar unos segundos con Bad Bunny durante Tití me preguntó.

Otros invitados especiales

La "Casita" de No me quiero ir de aquí acogió a diferentes personalidades internacionales que lo dieron todo durante diferentes noches, como Becky G, Bizarrap, Jorge Drexler, Juanes, Ricky Martin o Sebastián Yatra.

Varios españoles también estuvieron presentes algunos de los días, como por ejemplo Quevedo y Lola Índigo, quienes acudieron el mismo día.

Clausura con mensaje

Durante el último concierto de No me quiero ir de aquí, Bad Bunny ha querido lanzar un mensaje de lleno de positivismo, alentando a los presentes a combatir el odio, del mismo modo que ha hecho en otras ocasiones. Un show muy especial ya que, además de la despedida de esta experiencia única, el cantante ha querido rendir homenaje al actor Jacobo Morales, protagonista del cortometraje con el que anunció el lanzamiento de Debí Tirar Más Fotos.

Al igual que en otros conciertos de la residencia, Bad Bunny se ha visto acompañado de artistas y compañeros de la industria entre lo que ha destacado la presencia del rapero Travis Scott, que ha demostrado sus habilidades con la música latina frente al auditorio.

¿Qué sorpresas tendrá preparadas Bad Bunny para el inicio de su gira Debí Tirar Más Fotos World Tour, que empieza el próximo 21 de noviembre antes de pasar por Madrid y Barcelona en 2026?