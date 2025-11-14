One Republic cancela su concierto en el Palacio Vistalegre de Madrid

One Republic anula el concierto que tenía previsto para el 14 de noviembre en el Palacio Vistalegre de Madrid. Según detalla Live Nation en un comunicado, esta decisión se debe "a motivos de salud de uno de los componentes del grupo".

"Estamos trabajando para intentar reprogramar el concierto y, tan pronto como tengamos confirmada la nueva fecha, te informaremos a través del mismo correo electrónico por el que realizaste la compra", ha expresado la multinacional estadounidense. Por su parte, la entrada adquirida seguirá siendo válida para la nueva fecha.

One Republic vía Instagram | Instagram @onerepublic

Por su parte, la banda de Counting Stars se ha pronunciado en redes sociales, lamentando lo ocurrido. "Lo sentimos muchísimo, Madrid. Debido a una dolencia, el concierto de esta noche no puede llevarse a cabo. Por favor, conservad vuestras entradas, ya que estamos trabajando para reprogramar el concierto ahora mismo. Nunca queremos decepcionar a nadie, especialmente aquí. ¡Os queremos, amamos España!", ha detallado la banda en un storie de Instagram.

Esta fecha suponía la penúltima de su parada de su gira Escape to Europe Tour antes de finalizar en Lisboa este 16 de noviembre.