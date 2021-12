Las otras versiones de 'All I Want for Christmas': Auryn, Justin Bieber, Ariana Grande... // YouTube

Mariah Carey es, por excelencia, la reina de la Navidad. Su tema All I Want for Christmas Is You le ha valido para repetir su éxito cada invierno y ha convertido su canción en una de las más recordadas y versionadas de las vacaciones navideñas. De hecho, son muchos los famosos cantantes que no han querido desaprovechar la oportunidad y han lanzado su propia versión de la canción de esta 'skinny legend'...

Si pensamos en Navidad, a todos nos viene una misma canción a la cabeza: el éxito navideño de Mariah Carey, All I Want For Christmas Is You. Esta canción le ha valido a la cantante estadounidense para convertirse en la auténtica reina del invierno y también para amasar una gran fortuna a sus espaldas siempre que llega esta época del año.

Su canción no solo se ha convertido en una de las más reproducidas de la historia, sino que también ha sido versionada por multitud de artistas. Son muchas las covers de la exitosa canción de Mariah Carey que existen, aunque hay algunas que han obtenido más reconocimiento que otras.

Desde Auryn hasta Justin Bieber, os dejamos un recopilatorio de algunos de los artistas que se han sumado a la ola del éxito de Mariah Carey versionando su canción más recordada.

Auryn

La boyband española por excelencia, Auryn, formada por Álvaro Gango, Blas Cantó, Carlos Marco, David Lafuente y Dani Fernández, fue uno de los primeros grupos de nuestro país que se atrevió a versionar a la mítica Carey.

Lo hicieron en un concierto durante el programa El Patio en Castilla-La Mancha TV, con una espectacular actuación en directo y prescindiendo prácticamente de los arreglos instrumentales de la versión original para darle un toque mucho más acústico.

Justin Bieber

Si alguien ha seguido la tradición navideña en sus canciones con tanto éxito como Mariah Carey ese ha sido Justin Bieber. El cantante canadiense cuenta con varios villancicos navideños, por supuesto adaptados a su estilo, como Mistletoe o Santa Claus Is Coming To Town.

Sin embargo, si uno ha destacado por encima de todos, ese ha sido su versión de All I Want For Christmas Is You junto a Mariah Carey. El artista lanzó este single en diciembre de 2011 y se ha convertido en un auténtico éxito de Navidad junto a la canción original, superando los 200 millones de visualizaciones.

Ariana Grande

Otra de las cantantes que no ha dudado en versionar la mítica All I Want For Christmas Is You ha sido Ariana Grande. La estadounidense no dudó en lanzarse a cantar este clásico navideño en directo durante 11ª Ceremonia Anual de Iluminación de Árbol en el Citadel Outlets en Los Ángeles, un video casero que, a pesar de su calidad, supera los 17 millones de visitas.

Fifth Harmony

Fifth Harmony también se animó en 2014 a lanzar su propia versión de la canción de Mariah Carey. El grupo, compuesto en su momento por Ally Brooke, Normani, Camila Cabello, Lauren Jauregui y Dinah Jane, se mantuvo bastante fiel al ritmo de la canción original en su cover más navideña.

Michael Bublé

El compositor Michael Bublé ha sido también uno de los grandes triunfadores de la Navidad gracias a sus versiones de los villancicos más conocidos en lengua inglesa. Por ello, la cover del tema de Mariah Carey no podía faltar tampoco en su repertorio, con un ritmo mucho más nostálgico que la animada canción navideña.

De hecho, el cantante, de 46 años, se atrevió también a cantar esta canción junto a Mariah Carey en su programa especial de Navidad en el año 2013, una versión en la que el ritmo permanece mucho más fiel a la canción original.

Miley Cyrus

En 2007, la cantante Miley Cyrus sorprendió a los asistentes al parque de Disneyland con una actuación en directo en pleno parque. Entre las canciones que la cantante entonó estaba su propia versión de All I Want For Christmas Is You, con un tono muy rockero.

Y es que sabemos que a la artista estadounidense no se le da nada mal lo de grabar covers de algunas de las canciones más conocidas del mundo y, por supuesto, entre su repertorio no podía faltar la canción por excelencia de la Navidad.

Nancys Rubias

Tampoco podían faltar las versiones de esta canción en otros idiomas. Y si alguien ha destacado en esta tarea, ese ha sido el grupo español Nancys Rubias, liderado por Mario Vaquerizo, que se atrevió a lanzar su propia versión en español de la canción: El mejor regalo eres tú.

Carpool Karaoke

James Corden también es un experto en las covers. Y si algo ha destacado del presentador es que sabe muy bien cómo llevarse a los artistas a su terreno... En su versión de All I Want For Christmas Is You, cantada en su sección Carpool Karaoke, consiguió que artistas como Lady Gaga, Adele, Demi Lovato, Nick Jonas, Elton John o Selena Gómez se atrevieran a cantar este clásico navideño.