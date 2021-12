¿Cuánto dinero gana cada año Mariah Carey con el villancico ‘All I Want For Christmas’? // YouTube

Llega la Navidad y nadie puede negar que esta celebración tiene una clara protagonista. ¡Bingo! ¡Es Mariah Carey ! Llega diciembre y su exitoso All I Want For Christmas se convierte en nuestra banda sonora. El villancico lleva sonando sin desde 1994, ¿te imaginas cuánto dinero se ha embolsado con este tema? Te lo descubrimos.

La banda sonora de la Navidad la pone Mariah Carey desde que en 1994 lanzó All I Want For Christmas. Ya nadie concibe diciembre sin que suene insistentemente su famoso villancico en radios, comercios o en la enésima repetición de Love Actually que echan por televisión.

Y cada vez que suena, es dinero que se embolsa Mariah Carey. La cantante de 52 años podría vivir el resto del año con el dinero que se embolsa en este tramo final.

No es para menos. El videoclip del villancico, lanzado en 1994 pero subido a este plataforma en 2009, acumula más 700 millones de reproducciones. Y ya se sabe que cada reproducción se traduce en ingresos.

¿Cuánto dinero gana cada año Mariah Carey con la canción?

Pero vamos a lo que importa, al dinero. Según recoge la web Celebrity Networth, cada diciembre la cantante recibe 600.000 dólares solamente en concepto de derechos de autora por este simbólico villancico. Esto equivale a 531.270 euros al año, y no hay que olvidar que All I Want For Christmas Is You salió hace 27.

Así, New York Post publicó que entre 1994 y 2013 Carey ganó 50 millones de dólares en regalías por la canción. Y The Economist elevó esta cifra en 2017 al asegurar que de 1994 a 2016 la cantante habría ganado 60 millones de dólares.

A esto hay que añadir que All I Want For Christmas Is You es uno de los sencillos más vendidos de todos los tiempos, con ventas globales de más de 16 millones de copias, y que al cumplir 25 años, en 2019, se colocó por primera vez como número 1 de la lista Billboard Hot 100. Con estas cifras, normal que Carey amase una fortuna de 320 millones de dólares y sea considerada una de las diez estrellas de la música más ricas del mundo. A estas alturas puede presumir de ser la cantante con más números 1 del mundo.

La historia de 'All I Want For Christmas Is You'

Las cifras que maneja la canción dan vértigo, aunque lo que realmente da vértigo es pensar que Mariah Carey escribió All I Want For Christmas Is You en solo 15 minutos. Al parecer le llegó la inspiración mientras decoraba un árbol de Navidad en su casa y pensaba en lo feliz que era junto a su pareja de entonces, el empresario Tommy Mottola.

La artista, que se separó de Mottola en 1998, cogió un teclado Casio, grabó una demo, y en pocos meses la incluyó dentro de su álbum navideño Merry Christmas. "Es una canción divertida, muy tradicional, al estilo de una Navidad pasada de moda. Es retro, como de los años 1960", describió la cantante al publicarla.

Más que de los sesenta es una canción que no caduca. Porque All I Want For Christmas Is You sigue sonando y numerosos artistas se han animado a versionarla. Además cuenta con versiones de varios artistas, y en 2019 para celebrar su cuarto de siglo Mariah Carey lanzó una versión actualizada con Justin Bieber. En dos años ya supera los 200 millones de reproducciones.