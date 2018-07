Pablo Alborán es el artista que más vendió en 2013

La canción romántica de Pablo Alborán ha llegado para instalarse, definitivamente, en el corazón de los aficionados españoles a la música, a la vista de los resultados que ofrecen las listas anuales 2013 que publica Promusicae. El último disco del artista malagueño, Tanto, fue, por amplísima diferencia, el más vendido en las listas españolas durante 2013, un honor que ya le correspondió el año anterior (este trabajo salió a la venta en septiembre de 2012). Si a ello le unimos que el debut homónimo del autor de Te he echado de menos ya fue el más adquirido en 2011, son ya tres los años consecutivos con hegemonía absoluta de Alborán en las listas de ventas.

En el caso de 2013, las diferencias entre las cifras del malagueño y sus competidores son colosales. Tanto ha superado con creces los cuatro Discos de Platino (más de 40.000 ejemplares vendidos) solo el año pasado, pese a que el disco ya vio la luz en 2012. Tanto es el único trabajo que supera el listón de las 100.000 unidades. Su inmediato perseguidor, Violetta, ocupa con su trilogía La música es mi mundo y Hoy somos más el segundo, el séptimo y el octavo puesto en la lista de ventas.

Otro dato muy llamativo es que el disco más vendido de los publicados específicamente en 2013 no aparece hasta el quinto lugar. Tanto el número tres del año (La música no se toca, de Alejandro Sanz) como el cuatro (Lágrimas desordenadas, de Melendi) corresponden a trabajos publicados en 2012. El quinto es Dani Martín, el homónimo segundo álbum en solitario del exvocalista de El Canto del Loco, que ha rebasado holgadamente su primer Disco de Platino (más de 40.000 ejemplares).

Los puestos de honor los completan Midgnight memories, de One Direction (único álbum entre los diez primeros no cantado en castellano); Sí, el nuevo trabajo de Malú; y el incombustible En acústico, de Pablo Alborán. La lista cobra cierto eclecticismo a partir de la undécima posición, a partir de la cual llama mucho la atención la discretísima presencia de nombres internacionales. El pop melódico en castellano es, en términos generales, el que goza de mayor predicamento a la hora de las ventas en formato físico.



GET LUCKY, LA CANCIÓN DEL AÑO

Donde gustos populares, veredictos de la crítica y galardones sí confluyen es a la hora de señalar Get lucky, el retorno de los franceses Daft Punk. Esta pieza en clave disco-funk lidera con solvencia la lista de streaming (escuchas sin descarga por Internet) con cerca de los diez millones de escuchas, aunque también por encima de los nueve millones de clics figuran el sorprendente cantautor británico Passenger, con su balada Let her go, y la alianza de Macklemore con Ryan Lewis para el tema Can’t hold us. El cuarto tema de esta clasificación, Wake me up (Avicii), cierra el capítulo de canciones en streaming con Disco de Platino (más de ocho millones de escuchas) en el primer año que AGEDI y Promusicae implantan esta lista.

Rozando ese Disco de Platino vuelven a figurar Macklemore y Ryan Lewis con su otro gran éxito del año, Thrift shop, además de Juan Magán (Mal de amores) y Robin Thicke con su pegadizo Blurred lines. Miley Cyrus (We can’t stop), James Arthur (Impossible) y los colombianos Cali y El Dandee (No digas nada) completan un Top ten con marcado acento bailable y en el que, a diferencia de lo que sucede en la lista de álbumes, el predominio foráneo es abrumador.

Get lucky también acredita un rendimiento espectacular en la lista de canciones descargadas, pero cede el número 1 ante el empuje de Cero, el tema que sirvió para adelantar el segundo disco de Dani Martín.

También resultan llamativas las diferencias estilísticas entre las preferencias por canciones y álbumes. Pablo Alborán, el artista hegemónico en la venta de discos desde que irrumpió en las estanterías de las tiendas, logra resultados más discretos en streaming (no aparece hasta el puesto 36) y en descargas de canciones (no aparece hasta el 17).



DVD Y RECOPILATORIOS

En el capítulo de DVD musicales, el favorito entre los compradores españoles fue Live at the Royal Albert Hall, del almeriense David Bisbal, que con esta actuación en el mítico recinto londinense araña un muy meritorio Disco de Platino (25.000 unidades vendidas). El resto del Top 10 en esta clasificación es absoluta y llamativamente monotemático: los nueve volúmenes publicados hasta la fecha del fenómeno infantil Cantajuego.

La otra clasificación pendiente es la de recopilaciones, donde prosigue, un año más, los buenos resultados del disco Europa FM 2013, junto al resto de antologías de radios musicales y de programas televisivos.