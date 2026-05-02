Setlist de Pablo Alborán con su gira 'Global Tour KM0': todas las canciones del concierto

¡Pablo Alborán por fin llega a España! El artista comenzó su gira Global Tour KM0en América del Sur con conciertos en Chile, Argentina, Colombia, Ecuador, Perú y Brasil. Ahora, tras una parada en Portugal, el malagueño aterriza en su país.

Entre mayo y agosto, Pablo Alborán celebrará un total de 22 espectáculos en España, con paradas en ciudades como Bilbao, Barcelona, Madrid, Valencia, Sevilla o Zaragoza. Durante su show, el cantante hace "un recorrido por el nuevo disco [KM0] y algunas canciones desde 2010", según confesó en Local de Ensayo Europa FM.

Así, el espectáculo incluye éxitos globales como Saturno, Quién, Tanto, Dónde está el amor y Solamente tú, sin olvidarse de canciones recientes como Algo de mí, Clickbait, Vámonos de aquí, Mis 36, Planta 7 o la balada KM0.

Setlist de Pablo Alborán con 'Global Tour KM0'

El repertorio de Pablo Alborán cuenta con 28 canciones fijas, pero hay margen para la sorpresa... Pasada la primera mitad del concierto, el artista a veces interpreta una versión o trae un invitado para cantar un tema fuera del setlist. Así ocurrió en Perú, donde cantó Desencuentro con Bëatriz Figuereo.