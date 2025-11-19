Pablo López actuará en Cibeles para celebrar el encendido de luces de Navidad de Madrid

Madrid ultima los preparativos para su tradicional encendido navideño, con el que dará comienzo a la etapa más familiar del año. Algunas luces ya empiezan a iluminar las calles de la capital española, pero será el próximo sábado 22 de noviembre cuando se lleve a cabo el alumbrado oficial.

Para inaugurar la Navidad por todo lo alto, la Plaza de Cibeles acogerá ese día a las 19:30 una ceremonia que contará con una actuación en directo de Pablo López. El artista malagueño será el encargado de poner la nota musical al encendido navideño de Madrid con voz y música en directo. Un día antes, el cantante habrá estrenado El niño del espacio, su primer sencillo tras un año de espera.

Otro invitado especial al evento será Carlos Sainz, el piloto madrileño que ha sido elegido para encender las luces de la ciudad. También se podrá disfrutar de un videomappingtitulado La energía de la Navidad que se proyectará sobre la fachada del Palacio de Cibeles.

Este espectáculo combina 3D e inteligencia artificial e incluye 14 proyectores y medio millón de lúmenes. Esta experiencia contará un cuento contemporáneo con la ciudad de Madrid como gran protagonista.

Cómo ver la actuación de Pablo López

Para aquellas personas que no puedan asistir presencialmente a Cibeles, el encendido navideño se podrá seguir en directo a través del canal de YouTube del Ayuntamiento de Madrid. Esto incluye, por supuesto, el espectáculo musical de Pablo López.