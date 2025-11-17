Pablo López adelanta 'El niño del espacio', un nuevo single después de un año

El tiempo de espera acaba pronto: Pablo López anuncia su nueva canción, El niño del espacio, con un adelanto antes de su estreno.

Este estreno llega justo un año después del lanzamiento de su última canción hasta la fecha, La función, por lo que los fans del malagueño están más que impacientes por escuchar nueva música del artista, que llega a nuestras vidas el viernes 21 de noviembre.

Y para abrir apetito el intérprete de El patio ha compartido un fragmento de este nuevo tema. En él, se ve una secuencia del videoclip, que muestra cómo Pablo López toca la guitarra en su casa de una gran ciudad. "¿Quién me ha regalado un minuto para siempre?", canta el músico.

Los fans del artista han celebrado este regreso. Y es que cabe recordar que Pablo López lanzó su último álbum en 2020, Unikornio, Once Millones De Versos Después De Ti, y desde entonces ha lanzado algunos singles que le han abierto paso al que parece que será un adelanto en firme de su próximo disco.