Pablo López estrena 'KLPSO', una delicada pero desgarradora disculpa en forma de canción

Después de 'Mariposa', Pablo López nos trae este 'KLPSO' (Colapso), una desgarradora canción escrita y producida por el propio artista, que cuenta con la London Metropolitan Orchestra dirigida por Andy Brown desde los estudios de Abbey Road.

'KLPSO' es una de las canciones más especiales que estará incluida en su nuevo disco 'Unikornio, Once Millones de Versos Después de Ti'. A través de una desgarradora letra, el artista se sincera sobre las consecuencias de herir a alguien, el arrepentimiento y la conciencia.

"No sé si se puede querer en exceso, no sé en qué dirección va lo que duele querer tanto. No sé cuánto de riesgo había en esto de andar buscándonos lo bello en cada hora del día, cada tú y cada yo. Por si acaso y porque nunca es pronto, te pido perdón", reflexiona Pablo López sobre las sensaciones que le ha movido a componer este tema.

El vídeo que acompaña a esta canción está dirigido por Gus Carballo y nos muestra la profunda sensibilidad del artista, algo que no oculta desde que comenzó su carrera musical.

LETRA DE 'KLPSO'

Pedir perdón antes de hablarte

Te pedí perdón por si acaso

Y porque nunca lo hice antes

Perdón, perdón

Yo te encerré con mi secreto

Y fui torpe al desnudarte

Te arranque la ropa del corazón

Perdón, perdón

Te lo he robado todo

Y sigo estando solo

Muerto de prisa en el salón

Yo te pido perdón, perdón

Yo quiero hablarte lento

Yo quiero ser momento, yo quiero y quiero

Y mientras quiero ya pasó

Yo te pido perdón, perdón

Quise querer, creo que duele

Por aquel te duele el ruido

Duele cuando calla y me muero yo

Perdón, perdón

Y siento, lo siento, lo siento