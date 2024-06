Las palabras de Eva Amaral tras recuperar la voz: "Estoy desenado más que nunca subirme al escenario y cantar"

Amaral se enfrentó a una de esas situaciones más frustrantes para un grupo: cancelar uno de sus conciertos por problemas de salud. La banda zaragozana no se pudo subir al escenario del Festial en Alcázar de San Juan (Ciudad Real) porque Eva Amaral sufrió afonía.

La cantante perdió la voz como consecuencia del covid que contrajo. Sin embargo, Amaral ha anunciado que retoman ya sus actuaciones después de la recuperación de la vocalista.

Así lo ha anunciado la propia cantante a través de un vídeo por redes sociales, donde se ha mostrado muy agradecida por el apoyo pese a las circunstancias.

"Lo primero que quería era daros las gracias por esas palabras de cariño y ánimo que me habéis mandado estos días que han ayudado a que me encuentre muchísimo mejor", ha expresado la zaragozana.

Así, ha detallado: "También dar las gracias por su comprensión, su buen hacer y su humanidad a toda la gente de Festial, a toda la gente de Alcázar de San Juan y a la organización del festival, porque no se ha podido ser más compresivo y hacer las cosas mejor".

Eva Amaral ha dejado caer su intención de volver a la localidad de Ciudad Real para solventar su ausencia: "Espero que os podamos compensar en un futuro próximo por todo esto".

Muy agradecida con otros grupos

La cantante también ha agradecido las "palabras de cariño" de grupos como Los Galván y Sidercars: "Tuvieron gestos desde el escenario con nosotros, como esa versión maravillosa de Cómo hablar. Con compañeros así hasta el fin del mundo".

"Me encuentro muchísimo mejor como podéis ver. Tengo voz, puedo cantar tal y como dijo mi doctora", ha detallado sobre su estado. Además, se ha dirigido también muy agradecida a su médica: "Muchas gracias, Rosa, por tus cuidados, y efectivamente tenías razón y a los pocos días ya me he encontrado bien".

"Estoy desenado más que nunca subirme al escenario y cantar", ha expresado Eva muy emocionada. La siguiente fecha en la que el grupo se subirá al escenario será esta misma semana en el festival Stone and Music, que se celebra en el teatro romano de Mérida.