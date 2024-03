El pasado de Ryan Gosling como cantante y su vida con la familia de Justin Timberlake

Ryan Gosling desfilará el domingo 10 de marzo por la alfombra roja del Teatro Dolby de Los Angeles con la incertidumbre de saber si esa noche saldrá de allí con las dos manos ocupadas por sendas estatuillas por su trabajo en Barbie. El actor está nominado a dos premios Oscar, como Mejor actor de reparto y, como intérprete de I’m Just Ken, en la categoría de Mejor canción original.

De conseguirlo, no será el primer reconocimiento que el protagonista de La La Land —papel por el que estuvo nominado al Oscar— logra como cantante: a finales del mes de mayo triunfó en los Critics Choice Awards al llevarse el premio a Mejor canción, categoría en la que competía con cantantes de la talla de Dua Lipa, Lenny Kravitz y Billie Eilish, entre otros.

Lo cierto es que el actor canadiense, que ya demostró sus cualidades vocales en la oscarizada película La La Land, tiene un prolífico pasado musical que no es muy conocido...

Compañero musical (y de piso) de Justin Timberlake

Sus primeros pasos como cantante los dio de la mano de su hermana, con la que hacía pareja actuando en bodas y fiestas cuando era solo un niño. En 1993, con 13 años, dio un paso más y se presentó al casting del Mickey Mouse Club de Disney Channel, programa que ha sido cantera de cantantes y actores que han alcanzado fama mundial.

Esos años, Gosling coincidió en el programa con Britney Spears,Christina Aguilera y Justin Timberlake. Con este último, además de compartir escenario y canciones, mantuvo una estrecha relación; tan estrecha que convivió con él durante unos meses, cuando a su madre la destinaron a Canadá a trabajar y compartieron piso bajo la atenta mirada de la madre de Timberlake.

"Solíamos hacer cosas malas, como robar un coche de golf y entrar con él en los estudios MGM que estaba prohibido. Creíamos que éramos muy guays cuando estábamos en el Club de Mickey Mouse”, recordaba el excantante de la boy band NSYNC en una entrevista en el programa de Ellen Degeneres.

Mucho se ha hablado del porqué del final de la amistad entre los dos artistas, aunque ellos mismos han reconocido que nunca llegaron a ser buenos amigos, aunque públicamente han admitido que se respetan y se admiran.

Pudo ser Nick Carter en los Backstreet Boys

Fue durante aquellos años en el Mickey Mouse Club cuando a Rosling comenzaron a surgirle oportunidades que irían definiendo su futuro en el mundo de la interpretación. Uno de los capítulos que se descubrió hace relativamente poco fue la oportunidad del marido de Eva Mendes de haber formado parte de una de las bandas de chicos más famosas del mundo, los Backstreet Boys.

Por aquel entonces, Gosling era vecino de AJ McLean, uno de los integrantes del grupo. Eran amigos y jugaban al baloncesto a menudo, y al actor se le planteó la posibilidad de entrar en la banda de AJ, ocupando el ‘papel’ de Nick Carter. Finalmente desechó la idea pues no creía que el proyecto fuese a triunfar y prefirió poner el foco en la interpretación.

Equivocó su vaticinio, pero por los derroteros que tomó su carrera después tampoco se puede decir que tomase una mala decisión.

Un grupo y un disco

En 2004, Ryan Gosling conoció las mieles del éxito como actor gracias a El diario de Noah, en la que compartió protagonismo con Rachel Adams, quien años más tarde —porque en el rodaje se llevaban a matar— se convirtió en su pareja. Durante el tiempo que duró su relación conoció a Zach Shields, director y productor de cine, novio de la hermana de Adams, con el que en 2007 formó el grupo indie Dead Man’s Bones.

Lanzaron su primer álbum, Dead Man's Bones en octubre de 2009, en colaboración con el Silverlake Conservatory Children’s Choir —Coro de Niños del Conservatorio de Silverlake—. El disco tiene un evidente sonido gótico y el motivo es porque Shileds y Gosling tenían cierta debilidad por los fantasmas y las historias de terror.

Después de hacer una pequeña gira, el grupo se planteó grabar un segundo disco pero sus deseos nunca se hicieron realidad.

Sus películas musicales

Aunque es la interpretación el territorio victorioso del actor canadiense, nunca ha abandonado su faceta musical y son varias las películas en las que Gosling ha hecho gala de su voz y de su talento para ello.

La primera de las cintas en las que apareció cantando fue Blue Valentine. La escena en la que él interpreta You always hurt the one you love con un ukelele mientras Michelle Williams baila es una de las más icónicas de la película.

Años más tarde, en 2016, se estrenó la exitosa La La Land en la que la oscarizada Emma Stone y Ryan Gosling derrochan talento actuando, cantando y bailando. La canción City of Stars, interpretada por los protagonistas recibió el Oscar a la Mejor canción original.

Y antes de preparar su papel de Ken para Barbie, con el que ha disfrutado del éxito como actor y cantante —se llegó a publicar un EP con las cuatro versiones de su canción I’m Just Ken— , el actor de Ken estrenó la película Song to Song donde cantó junto a la actriz sueca Lykke Li con quien comparte historia de amor en la cinta.