Patti Smith actuará en el A Coruña como parte del 50ª aniversario de Zara

Patti Smith pondrá la guinda al 50ª cumpleaños de Zara con su actuación en A Coruña. Su aparición tendrá lugar en la Cúpula Atlántica del Monte de San Pedro, tal y como recogen medios como La Voz de Galicia o La Opinión A Coruña. El festejo terminará con la cantante de Gloria el 9 de octubre a las 21.00 horas.

El aforo será limitado, por lo que las entradas se obtendrán por sorteo. El 5 de octubre viene marcado como fecha límite para inscribirse, con un máximo de dos plazas por persona. Si es agraciado, recibirá el pase vía email el 7 de octubre.

El show de la cantante de Because The Night no es el único que tuvo lugar por el aniversario de la compañía textil. También actuó el pasado mes de agosto en la Cúpula Atlántica Myles Smith y Luz Casal.

La próxima fecha de Patti Smith en España

Esta fecha se añade al otro espectáculo que tiene Patti Smith en España: el próximo 8 de octubre en el Teatro Real de Madrid. En la capital conmemorará los 50 años del primer lanzamiento de Horse, un álbum lanzado el 10 de noviembre de 1975. Otro directo que se suma después de cantar en el Auditorio de Girona el pasado 18 de septiembre.