Todo sobre el concierto de Tom Odell en el Movistar Arena de Madrid: horarios y accesos

Tom Odell ha llegado a España con su gira Wonderful Life Tour 2025 con la que está recorriendo los escenarios de toda Europa y acaba de pasar por el Sant Jordi Club en Barcelona.

El tour está motivado por el lanzamiento de su nuevo disco el 5 de septiembre y es la ocasión perfecta para escuchar en directo temas como Another Love, Black Friday o Best Day Of My Life.

A continuación, te contamos todo lo que tienes que saber antes de asistir al Movistar Arena de Madrid:

Horario de entrada

A pesar de que la hora de inicio del concierto es a las 21:00, la apertura de puertas será unas horas antes, así que podrás asistir previamente para ver a los teloneros:

18:30 - Apertura de puertas

- Apertura de puertas 19:00 - Delilah Montagu

- Delilah Montagu 19:45 - David Kushner

Duración de la actuación de Tom Odell

Tal y como han publicado algunos fans en redes, la actuación de Tom Odell en el Wonderful Life Tour 2025 tiene una duración aproximada de entre 1 hora y media y dos horas.

Accesos

Tal y como ha publicado la página oficial del Movistar Arena en redes sociales, el acceso se puede realizar desde diferentes puertas en función de tu entrada: