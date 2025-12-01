EL FINAL DE LA GIRA

Todo sobre el concierto de Tom Odell en el Movistar Arena de Madrid: horarios y accesos

Tom Odell ha vuelto a España con su gira de conciertos Wonderful Life Tour 2025 y promete regalar un show para el recuerdo este 1 de diciembre en el Movistar Arena de Madrid.

Tom Odell actuando en Massey Hall
Tom Odell actuando en Massey Hall | Getty Images

Madrid01/12/2025 14:31

Tom Odell ha llegado a España con su gira Wonderful Life Tour 2025 con la que está recorriendo los escenarios de toda Europa y acaba de pasar por el Sant Jordi Club en Barcelona.

El tour está motivado por el lanzamiento de su nuevo disco el 5 de septiembre y es la ocasión perfecta para escuchar en directo temas como Another Love, Black Friday o Best Day Of My Life.

A continuación, te contamos todo lo que tienes que saber antes de asistir al Movistar Arena de Madrid:

Horario de entrada

A pesar de que la hora de inicio del concierto es a las 21:00, la apertura de puertas será unas horas antes, así que podrás asistir previamente para ver a los teloneros:

  • 18:30 - Apertura de puertas
  • 19:00 - Delilah Montagu
  • 19:45 - David Kushner

Duración de la actuación de Tom Odell

Tal y como han publicado algunos fans en redes, la actuación de Tom Odell en el Wonderful Life Tour 2025 tiene una duración aproximada de entre 1 hora y media y dos horas.

Accesos

Tal y como ha publicado la página oficial del Movistar Arena en redes sociales, el acceso se puede realizar desde diferentes puertas en función de tu entrada:

  • Puertas 1 a 3: Pista impares
  • Puertas 44 a 46: Pista pares
  • Puertas 14 a 17: Personas con Movilidad Reducida (PMR)
  • Puertas 19 a 24: Grada Goya, Planta 0 y Extensible
  • Puerta 29: Palcos Goya