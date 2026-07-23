No te pierdas el concierto exclusivo de Fangoria en La Bañeza (León) con Europa FM | Europa FM

El legendario grupo Fangoria, formado por los incombustibles Alaska y Nacho Canut, llegará a La Bañeza el próximo 25 de agosto de la mano de Europa FM para ofrecer uno de los conciertos más destacados de la programación musical del verano en la localidad leonesa.

Ambos llevan más de tres décadas siendo una referencia del pop electrónico español y durante su show no dejarán de interpretar sus nuevas canciones y algunos de los himnos que han marcado a sus fans en todo el país como Dramas y comedias, Espectacular, Geometría polisentimental o Ni tú ni nadie.

La actuación tendrá lugar en el recinto situado en la Avenida Vía de la Plata en un espacio con capacidad para 6.000 personas de cara al inicio del concierto a las 22:00 horas, permitiendo disfrutar de la obra de quienes muchos han categorizado como los Herederos de la Movida Madrileña. ¡No te lo pierdas!

Todo sobre el concierto de Fangoria en La Bañeza