Pink lanza 'Trustfall', la canción que da nombre a su próximo disco

Pink está de estreno y ha lanzado Trustfall , un tema que da nombre a su próximo disco. Este saldrá el 17 de febrero e incluye su última canción Never Gonna Not Dance Again.

Pink sigue con la promoción de su próximo disco, que saldrá el 17 de febrero. La artista ha lanzado Trustfall, el tema que da nombre a este álbum, y sirve como antesala para presentarlo. Se suma, así, a Never gonna not dance again, la canción que sacó hace unos meses y también forma parte de este proyecto.

La intérprete de So what se atreve, de esta forma, con tema alegre y lleno de sintetizadores. Muchas ganas de bailar y la característica voz potente de Pink son los elementos principales, en los que nos pide que dejemos atrás los miedos y confiemos en lo desconocido.

A través de redes sociales, la cantante ha promocionado el tema con mucho entusiasmo y ha pedido a sus fans que vayan corriendo a escucharlo: "¡¡¡Vídeo oficial de TRUSTFALL ya disponible!!! Estoy ENAMORADA de esta pieza de brillantez... Y me siento muy afortunada de haber colaborado de nuevo con la incomparable Georgia Hudson - quien creo que es una genio absoluta y nada en su propio hermoso estanque... PON SU ESPÍRITU EN MI CUERPO. ESO VALE LA PENA ENAMORARSE".

Pink está considerada como una de las mujeres más influyentes del nuevo milenio y 'mujer del año' en 2013. Desde sus inicios en la música, ha logrado vender más de 60 millones de discos y ha ganado tres premios Grammy.

El homenaje de Pink a Olivia Newton John

Hace varios meses, la intérprete de Just give me a reason acudió a la gala de los MTV AMA y fue la encargada de homenajear a la fallecida Olivia Newton John al subirse al escenario para cantar Hopelessly devoted to you, de la película Grease.

Vestida con un mono plateado de pedrería y plumas Pink hizo suya la famosa canción y dejó sin palabras a los asistentes. El Teatro Microsoft de Los Angeles, donde se celebró la ceremonia, enmudeció durante su actuación.

El homenaje de Pink no fue una sorpresa para los asistentes, ya que ella misma había anunciado días antes su participación en redes.

“Tengo el honor de celebrar la vida de una leyenda, que se fue demasiado pronto, Olivia Newton-John", había anunciado la cantante en Instagram. "Ella era un icono con una hermosa voz y una presencia aún más grande, siempre amable. Estoy deseando honrarla esta noche", dijo sobre la actriz y cantante, fallecida el pasado agosto a los 73 años, ganadora de 10 premios AMAs a lo largo de su carrera.