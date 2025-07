El videoclip ultrasecreto que Taylor Swift ha grabado en Los Angeles: ¿se viene el álbum número 12?

El regreso de Taylor Swift podría estar muy cerca. Siete meses después de cerrar con gran éxito The Eras Tour y tras más de 450 días del lanzamiento del disco The Tortured Poets Department, el decimoprimero de su carrera, la cantante estadounidense parece estar preparando el lanzamiento de su próximo trabajo.

Los fans de la intérprete de Shake It Off han encontrado pistas sobre su 12º álbum de estudio en algunos de sus movimientos más recientes y una persona cercana a la cantante ha confirmado a The Sun que el jueves 24 de julio estuvo grabandoun videoclip ultrasecreto en Los Angeles. El hermetismo fue máximo y "a las personas que trabajaron en el set ni siquiera se les permitió escuchar la canción, solo el ritmo", apuntó dicha fuente al medio.

Las pistas que llevan al 12º disco de Taylor Swift

El rodaje del videoclip de Taylor Swift es una pista más que se suma a la ya amplia lista que nos hace soñar con la llegada de nueva música de la cantante y su decimosegundo álbum de estudio.

The Tortured Poets Department , su disco número 11, salió el 19 de abril de 2024 por lo que 2025 es un año aún desierto de música para Taylor Swift. Sus fans aseguran que desde 2016 no ha pasado un año sin lanzar nuevas canciones por lo que insisten en la llegada de un nuevo trabajo.

La cuenta de Instagram Taylor Nation, dirigida por su equipo social, alimenta las especulaciones al estar haciendo una cuenta regresiva usando los álbumes de la cantante. Los swifties creen que terminará a principios de agosto con el anuncio del nuevo disco.

La carta publicada por Taylor Swift para anunciar que había adquirido los derechos de las grabaciones de sus seis primeros álbumes tiene una clave. En una parte de su texto, la artista escribe: "All the times I was thiiiiiiiiiiiis close [...]". No puede ser casualidad que escriba la i en doce ocasiones, siendo esta la única palabra en la que repite letras. De hecho, podría significar que el título de su nuevo disco empiece por la i.

Además, a lo largo de este tiempo, la cantante ha dado pistas con sus looks. El 31 de mayo salió de fiesta con Selena Gomez luciendo estos pendientes con doce gemas que también parecen indicar la llegada de su doceavo álbum.

A todo esto hay que sumar que a mediados de 2024, el medio británico Daily Mail Celebrity desveló que Taylor Swift estaba trabajando en nueva música para lanzar en 2025. Y no solo eso: también estaría planeando volver a salir de gira a partir de 2026. El contacto anónimo aseguró que la cantante "está muy inspirada por todas las nuevas experiencias" que estaba teniendo en The Eras Tour y de ahí que estuviese "escribiendo canciones entre bastidores".

Su disco debut para 2026

La llegada del nuevo disco de Taylor Swift se produciría solo unos meses después de que Taylor Swift lograse la adquisición de los derechos de sus seis primeros discos y de ahí que quede una duda en el aire. ¿Para cuándo las regrabaciones de estos álbumes?

En la carta publicada para compartir esta noticia, Taylor Swift desveló que todavía no ha regrabado Reputation (Taylor's Version), aunque podría publicar canciones inéditas que compuso para aquel disco de 2017. Los fans aseguran que podrían salir en 2026 para así lanzar música nueva el próximo año.

También en 2026 los seguidores de Taylor esperan la llegada Taylor Swift (Taylor's Version), la nueva versión de su disco debut de 2006. El álbum ya está terminado y su lanzamiento sería la forma perfecta de celebrar su 20º aniversario.