Playlist de la Amistad: Las mejores canciones para compartir con amigos

Para fomentar la paz y acabar con la violencia y la pobreza, la ONU decidió celebrar el Día Internacional de la Amistad. La fecha elegida es el 30 de julio, día que las redes sociales se llenan de mensajes sobre los sentimientos y el afecto que tenemos hacia las personas que nos acompañan en nuestra vida.

Para conmemorar este cariño lo podemos hacer con música y con las mejores canciones para compartir con tus amigos.

1. 'ONE CALL WAY' - Charlie Puth

2. 'COUNT ON ME' - Bruno Mars

4. 'I'M ONLY ME WHEN I'M WITH YOU' - Taylor Swift

5. 'FRIENDS' - Meghan Trainor

6. 'ME & MY GIRLS' - Fifth Harmony

👉 Aquí tienes la playlist completa para que disfrutes del Día Internacional de la Amistad con la mejor música: