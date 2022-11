Pol Granch, de ganador de 'Factor X' a estar nominado a los Latin Grammy 2022

A Pol Granch lo conocimos como inesperado ganador del talent show Factor X en 2018. El alumno preferido de la cantante Laura Pausini tenía entre el público numerosos seguidores, pero también muchos detractores que cuestionaron su triunfo.

El tiempo se ha encargado de demostrar que no fue una casualidad porque este madrileño de 24 años, de madre española y padre francés, es una firme promesa del panorama nacional que acaba de sacar su segundo disco, Amor escupido, y es candidato a ser elegido Mejor Nuevo Artista en los Latin Grammy 2022.

Cantante, actor, modelo

Meses después de su exitoso paso por el concurso, el artista lanzó su primer sencillo Late. Después llegaría Te quiodio, la primera canción del álbum debut Tengo que calmarme, un trabajo que vio la luz el 26 de junio de 2020.

Ese disco incluye el tema En llamas junto a la cantante Natalia Lacunza, con la que vivió una historia de amor con un controvertido final.

Mientras disfrutaba del éxito de su música, a Pol Granch le llegó la oportunidad de mostrar su capacidad para la interpretación. El 20 de julio anunció que sería uno de los actores de la cuarta temporada de la serie Élite.

Su aparición en la célebre serie juvenil supuso para Granch su plataforma de lanzamiento al mundo de la moda y la publicidad. Como sucedió con otros compañeros de la serie, las marcas pusieron el ojo en el joven cantante para convertirlo en su imagen y llegar así a millones de jóvenes de todo el mundo.

"Yo no lo sabía, pero siempre me ha encantado la moda. De pequeño iba a los mercadillos con mi madre, me ponía su ropa y, gracias a que ella es la hostia como estilista, me flipa experimentar con la ropa. Tener la oportunidad de haber entrado en este mercado me ha hecho conocer a mucha gente y ser consciente de lo que me gusta este mundo”, contó en una entrevista en la revista GQ.

Un Tiroteo y unas disculpas

En enero de 2021, el artista hispano-francés publicó junto al mallorquín Marc Seguí la canción Tiroteo que enseguida se coló entre los temas más escuchados. En abril, una nueva versión a la que se sumó el puertorriqueño Rauw Alejandro se convirtió en un éxito mundial y en una de las canciones del verano 2021.

A partir de entonces, entre conciertos, portadas y campañas fue sacando nuevas canciones como No pegamos, De colegio o Solo x ti. En esta última muestra su lado más tierno y sensible cantando a un amor no correspondido.

Un discurso que contrasta con la actitud que mostró hacia su expareja Natalia Lacunza durante un concierto en Pontevedra en agosto de 2021. Un año después, el cantante le pidió disculpas públicamente durante una entrevista con Cayetana Guillén Cuervo en el programa Atención Obras.

"Pido aquí perdón a mi expareja si hace falta, he pedido perdón ya por todo pero lo vuelvo a pedir. Simplemente soy un niño que quiere felicidad, quiere cariño y es que encima es fuerte porque ver todo esto después es como que da una rabia, una impotencia...", explicaba.

En agosto de este mismo año, Pol Granch dio a conocer a través de las redes sociales a su nueva pareja, Paula Verdera, una periodista de 26 años que lucha por abrirse un hueco en el mundo de la interpretación.

Nuevo disco y ¿un Grammy Latino?

El pasado 24 de octubre, el artista presentó en Madrid su nuevo disco Amor Escupido —que se publicó cuatro días después, el 28—. "Es un disco terapéutico que me ha servido para cuestionarme, revisarme, conocerme y arriesgar por lo que más me hace sentir. Estoy muy orgulloso y más contento que con el primero porque he conseguido alcanzar en mayor medida lo que quiero expresar", contaba sobre su último trabajo a Europa Press.

Solo un mes antes se había anunciado que Pol Granch es uno de los once nominados como Mejor Nuevo Artista en los Latin Grammy 2022.

De cómo se enteró, se sabe que en ese momento se estaba comiendo un bocadillo y no quería coger el teléfono. Se lo contó a Xavi Alfaro en una entrevista con Europa FM.

"No quería coger el teléfono porque estaba comiendo, pero cuando me lo dijeron flipé. El mejor bocata de jamón de mi vida", dijo el artista que en ese momento estaba a punto de coger un avión a La Gomera. "Al final le cogí el teléfono a mi madre y fue ella quien me dio la noticia. Todos estaban pendientes de las nominaciones, pero yo no tenía ni idea de lo que me estaban contando, me invadió una sensación de locura brutal. Aún sigo sin creérmelo a día de hoy”, añadió en la revista GQ.