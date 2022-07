Pol Granch pide perdón a su expareja en una entrevista con Cayetana Guillén Cuervo

"NO SÉ COMO DEMOSTRAR QUE SOY BUENA PERSONA"

Pol Granch publicó en 2013 varios mensajes en Twitter en los que llamaba a la exaltación fascista, además de pregonar mensajes homófobos. Tenía 15 años y asegura que estaba influenciado por su entorno. Justifica su comportamiento alegando desconocimiento. Mantiene que no sabía que el Cara al Sol era un proclamación de la dictadura de Franco.

Ahora que tiene una carrera en el mundo de la música y la interpretación, el cantante echa la vista atrás y se recuerda como un chaval con "poca personalidad". Lo explicó en una entrevista la semana pasada con Cayetana Guillén Cuervo para Atención Obras, un programa cultural de La 2.

"Yo de pequeño tenía muy poca personalidad y escuchaba todo lo que me decía mi hermano, todo lo que me decían mis amigos. Entonces yo de pequeño, para sentirme perteneciente a un grupo y demás, pues puse esas palabras e incluso cantábamos esa canción en un bus si saber ni lo que era. Yo no soy nada extremista, odio el odio y odio que haya extremos y todas estas cosas", decía.

Continuó dando sus explicaciones y justificando su comportamiento pasado: "Lo puse para sentirme parte de un grupo de amigos. Lo puse ahí en Twitter sin saber lo que era, sin saber el daño. Entonces todo eso comenzó ahí, esto yo lo he aclarado mucho pero no se puede".

"Estoy muy angustiado porque no sé como demostrar que soy buena persona, que no soy un homófobo, que no soy un maltratador", dijo ante la curiosidad de Guillén Cuervo por saber qué había sucedido con su expareja, Natalia Lacunza, con la que se difundió que mantuvo una relación tóxica.

En esta misma entrevista realizada en RTVE televisión abierta pol granch pide "perdón" y claramente se menciona el nombre de natalia lacunza mientras ella no puede mencionarlo a él pq la demandan. pic.twitter.com/O60gaoxN21 — sinmentir (@heychuckyy) July 20, 2022

La freestyler Sara Socas también le acusó de misoginia y sus vídeos burlándose de las canciones de Lacunza en sus conciertos corrieron como la pólvora en Twitter.

"Pido aquí perdón a mi expareja si hace falta, he pedido perdón ya por todo pero lo vuelvo a pedir. Simplemente soy un niño que quiere felicidad, quiere cariño y es que encima es fuerte porque ver todo esto después es como que da una rabia, una impotencia...", terminaba.

"Lo único que lo va a poner todo en su lugar es el tiempo y tu actitud", concluía la actriz y presentadora.