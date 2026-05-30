Primer concierto de Bad Bunny en Madrid: cómo llegar al Metropolitano, accesos, horario y setlist
La residencia de conciertos de Bad Bunny en Madrid comienza este 30 de mayo y abarcará hasta el 15 de junio, siendo uno de los eventos más esperados del año y que, por lo tanto, movilizará a muchas personas. Por eso mismo, en Europa FM hemos querido hacer una guía con toda la información que necesitas para poder asistir a los conciertos de Bad Bunny sin ningún contratiempo.
Bad Bunny instala su residencia en Madrid con 10 conciertos en el Metropolitano
Bad Bunny llega a Madrid tras su reciente paso por Lisboa y Barcelona con una residencia de 10 conciertos en los que podremos disfrutar de éxitos de toda su trayectoria y un despliegue escénico como pocos.
Los fans están teniendo por regla general muy buenas críticas de la gira DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour, pero, a pesar de todo el contenido que se está publicando en redes, hay mucha información que desconocen los fans antes de ir al concierto.
Además, en Madrid tendrán lugar estos días otros eventos multitudinarios como la visita del Papa León XIV o la Feria del Libro, por lo que es recomendable salir con tiempo de casa y llevar todo bien organizado.
Horario de los conciertos de Bad Bunny en Madrid
Si no quieres perderte ni un solo segundo del concierto de Bad Bunny... ¡Más te vale llegar a tiempo! Por eso, para que no te pierdas nada, Live Nation España ha publicado el horario oficial de los conciertos en Madrid:
- 13:00 - Apertura de parking y consigna
- 17:00 - Apertura de puertas
- 19:00 - Actuación de los teloneros
- 20:00 - Actuación de Bad Bunny
- 23:00 - Fin del concierto
Sin embargo, debes tener en cuenta que este horario es orientativo, por lo que puede que cada parte inicie con retraso. Por su parte, el concierto suele durar hasta dos horas y 50 minutos.
¿Cómo se llega al Riyadh Air Metropolitano?
El Riyadh Air Metropolitano, anteriormente conocido como el Wanda Metropolitano o Metropolitano, es el recinto propiedad del Club Atlético de Madrid, situado en el barrio de Rosas, distrito de San Blas-Canillejas.
Para llegar hasta allí, existen varias opciones, siendo la más recomendada el metro, siendo la más cercana Estadio Metropolitano, la cual se encuentra en la línea 7. Sin embargo, las estaciones de Las Rosas y Canillejas también se encuentran relativamente cerca, aunque tendrás que andar unos 20 minutos.
Asimismo, el área del estadio cuenta con paradas de 15 líneas de autobuses de la EMT y 20 de autobuses interurbanos.
Si vas en coche, debes tener en cuenta que el acceso al parking solo está destinado para los abonados con abono de parking en esos aparcamientos y para los aficionados que han adquirido una entrada de parking.
Accesos al Riyadh Air Metropolitano
Probablemente, lo que más agobia a los fans a la hora de ir a un concierto es no saber por dónde tienen que acceder al estadio. Generalmente, se indica en tu entrada el acceso y número de puerta al que debes dirigirte, pero, si te cuesta ubicarte, recuerda siempre fijarte en la cartelería o preguntar a los trabajadores de los alrededores del recinto.
Sin embargo, la propia web del Riyadh Air Metropolitano cuenta con un mapaen el que se indican todas las puertas numeradas para que puedas ubicarte antes de llegar.
Para ubicarte, debes tener en cuenta que, nada más salir del metro Estadio Metropolitano, el lado del estadio que primero encontrarás es la cara con el Acceso A y el Acceso B, es decir, el lado por el que entran aquellos que estén en el Gold Circle, Los Vecinos o en el PIT 1.
En cambio, si tu entrada está en el PIT 2, deberás entrar por la cara opuesta, aunque el Gold Circle también tiene acceso por aquí. En cambio, aquellos que vayan a estar en Pista deberán entrar por la cara opuesta al Parking SUR B.
Entradas SOLO en el móvil
Algo muy importante que debes tener en cuenta a la hora de asistir a los conciertos de Bad Bunny en Madrid es que no se aceptarán entradas en formato PDF, impresas, capturas de pantalla o imágenes.
El único método por el que se podrá acceder es escaneando las entradas desde tu cuenta de Ticketmaster en el móvil.
Además, cabe recordar que los únicos canales de venta oficiales son Live Nation España y Ticketmaster España, por lo que el organizador no se hace responsable ni garantiza la validez de entradas adquiridas a través de canales de venta no oficiales o terceros (particulares).
Para guardarte tus entradas, tienes que descargarte la app de Ticketmaster y, una vez dentro, ir a "Mis entradas" y seleccionar tu evento.
Después, deberás pulsar en "Añadir a cartera" y ya podrá escanearla el personal una vez en el recinto.
Acceso de menores
En el caso de que seas menor de 16 años, debes tener en cuenta que deberás ir acompañado de un adulto mayor de edad, pues, en caso contrario, no podrás acceder al recinto.
Además, tanto el menor como el adulto deberán disponer de entradas para la misma zona y puerta de acceso.
Sin embargo, no se requiere documento de autorización de acceso a menores.
Objetos prohibidos
En el recinto hay una lista de objetos prohibidos con los que no podrás pasar, concretamente:
"Bolsos o mochilas de tamaño superior a 40 × 20 × 20 cm o capacidad superior a 20 l, cualquier tipo de arma u objeto punzante, cortante o contundente que pueda ser usado como arma, recipientes de vidrio, aluminio, metal o plástico rígido con capacidad superior a 50 cl, tapones de botella, latas, petacas y camelbacks, fuegos artificiales, bengalas o cualquier tipo de explosivo, bicicletas, patines, monopatines, skate o vehículos de motor personales, perfumes, desodorantes en spray o cualquier tipo de aerosol, sillas, mesas, neveras o colchonetas, prismáticos, punteros láser, carpas o tiendas de campaña, ventiladores de mano, pistolas de agua o elementos similares, paraguas rígidos, sombrillas y cascos de moto, banderas y pancartas con palo o cartelería superior a tamaño DIN A4, cámaras de fotos profesionales o réflex, GoPros, objetivos o lentes desmontables, accesorios, soportes, trípodes y palos selfie, máscaras u objetos que tengan el objetivo de ocultar la cara, bebidas alcohólicas y sustancias ilícitas, equipos de grabación de audio o imagen (iPads, tablets, ordenadores, drones, etc.), animales, a excepción de perros guía, material de marketing o de venta no aprobado como flyers, pegatinas, etc., cualquier elemento que produzca ruido como megáfonos, sirenas o cornetas, etc. y cualquier objeto que el personal de seguridad de la organización considere peligroso, inapropiado u ofensivo".
Sin embargo, sí se permiten algunos otros:
- "Botella de agua de plástico blando de máximo 500 ml y sin tapón.
- Bocadillo o pieza de fruta para consumo propio envasado en papel film.
- Bolso o mochila de tamaño máximo 40 × 20 × 20 cm o capacidad máxima 20 l, que será revisado en el acceso.
- Teléfonos móviles, cargador móvil o batería externa pequeña (tamaño móvil).
- Abanico y crema protectora solar o maquillaje de máximo 500 ml. No se permite formato spray o aerosol.
- Cámara de fotos compacta sin objetivos ni lentes desmontables (no réflex).
- Medicamentos, presentando documentación o justificante médico que acredite la necesidad".
Setlist de los conciertos de Bad Bunny
Setlist fijo en todos los conciertos
- LA MuDANZA
- Callaíta
- Bamboleo
- PIToRRO DE COCO
- WELTiTA
- TURiSTA
- BAILE INoLVIDABLE
- NUEVAYoL
- VeLDÁ
- Tití Me Preguntó
- Neverita
- Si Veo a Tu Mamá
- VOY A LLeVARTE PA PR
- Me Porto Bonito
- No Me Conoce
- Bichiyal
- Yo Perreo Sola
- Safaera
- Tú No Metes Cabra
- Diles
- MÓNACO
- CAFé CON RON
- Ábreme Paso
- Ojitos Lindos
- La Canción
- KLOuFRENS
- Moscow Mule
- DÁKITI
- Yonaguni
- El Apagón
- DtMF
- EoO
Canciones exclusivas
En todos los conciertos de la gira interpreta una canción exclusiva. De momento, estas son las que ha cantado en cada fecha:
- 25/8 (Santo Domingo, República Dominicana)
- Después de la Playa (Santo Domingo, República Dominicana)
- Dema Ga Ge Gi Go Gu (Santo Domingo, República Dominicana)
- Caro (San José, Costa Rica)
- Te Deseo Lo Mejor (San José, Costa Rica)
- Chambea (Ciudad de México, México)
- Perro Negro (Ciudad de México, México)
- Amorfoda (Ciudad de México, México)
- Where She Goes (Ciudad de México, México)
- Te Mudaste (Ciudad de México, México)
- La Corriente (Ciudad de México, México)
- Mojabi Ghost (Ciudad de México, México)
- Soy El Diablo Remix (Ciudad de México, México)
- Soy Peor (Santiago, Chile)
- Mayores (Santiago, Chile)
- Solo de Mí (Santiago, Chile)
- Si Estuviésemos Juntos (Lima, Perú)
- Booker T (Lima, Perú)
- No Me Quiero Casar (Medellín, Colombia)
- Tú No Metes Cabra (Medellín, Colombia)
- A Tu Merced (Medellín, Colombia)
- Otra Noche en Miami (Buenos Aires, Argentina)
- Una Vez (Buenos Aires, Argentina)
- Thunder y Lightning (Buenos Aires, Argentina)
- Vete (São Paulo, Brasil)
- Te Boté Remix (São Paulo, Brasil)
- Un Preview (Sídney, Australia)
- Un Ratito (Sídney, Australia)
- La Santa (Barcelona, España)
- Triste (Barcelona, España), junto a Bryant Myers
- Seda (Barcelona, España), junto a Bryant Myers
- Pa Ti (Barcelona, España), junto a Bryant Myers
- Dame (Barcelona, España), cantada por Bad Gyal
- Ignorantes (Lisboa, Portugal), junto a Sech
Todas las fechas de conciertos de Bad Bunny en Madrid
- Sábado, 30 de mayo de 2026
- Domingo, 31 de mayo de 2026
- Martes, 2 de junio de 2026
- Miércoles, 3 de junio de 2026
- Sábado, 6 de junio de 2026
- Domingo, 7 de junio de 2026
- Miércoles, 10 de junio de 2026
- Jueves, 11 de junio de 2026
- Domingo, 14 de junio de 2026
- Lunes, 15 de junio de 2026