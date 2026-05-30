Bad Bunny instala su residencia en Madrid con 10 conciertos en el Metropolitano

El Conejo Malo está de vuelta en España y esta vez le toca el turno a Madrid de bailar hasta caer rendidos.

La gira DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tourestá arrasando por todo el mundo, con paradas en República Dominicana, Costa Rica, México, Chile, Perú, Colombia, Argentina, Brasil, Australia, Japón y Portugal.

Pero esta no será la primera parada del boricua en España, sino que ya dio dos shows el 22 y 23 de mayo en Barcelona, donde hubo varias sorpresas. Ahora, le toca a Madrid, ciudad en la que tiene prevista una residencia de diez conciertos.

Sin duda, Bad Bunny se ha ganado una base de fans inmensa en todos los rincones del mundo, por lo que sus shows se han ido volviendo cada vez más un espectáculo masivo.

Es por ello que desde Europa FM queremos presentarte esta guía sobre todo lo que tienes que saber sobre los conciertos de Bad Bunny en Madrid.

¿Qué días actúa Bad Bunny en Madrid?

En total, Bad Bunny dará diez conciertos en Madrid en el Riyadh Air Metropolitano.

Sábado, 30 de mayo de 2026

Domingo, 31 de mayo de 2026

Martes, 2 de junio de 2026

Miércoles, 3 de junio de 2026

Sábado, 6 de junio de 2026

Domingo, 7 de junio de 2026

Miércoles, 10 de junio de 2026

Jueves, 11 de junio de 2026

Domingo, 14 de junio de 2026

Lunes, 15 de junio de 2026

Algo que debes tener en cuenta es que la apertura de puertas tendrá lugar a las 17:00 h, pero la actuación de Bad Bunny no comenzará hasta las 20:00 h.

¿Cómo se llega al Riyadh Air Metropolitano?

El Riyadh Air Metropolitano, anteriormente conocido como el Wanda Metropolitano o Metropolitano, es el recinto propiedad del Club Atlético de Madrid, situado en el barrio de Rosas, distrito de San Blas-Canillejas.

Para llegar hasta allí, existen varias opciones, siendo la más recomendada el metro, siendo la más cercana Estadio Metropolitano, la cual se encuentra en la línea 7. Sin embargo, las estaciones de Las Rosas y Canillejas también se encuentran relativamente cerca, aunque tendrás que andar unos 20 minutos.

Exterior del Estadio Riyadh Air Metropolitano | Getty Images

Asimismo, el área del estadio cuenta con paradas de 15 líneas de autobuses de la EMT y 20 de autobuses interurbanos.

Si vas en coche, debes tener en cuenta que el acceso al parking solo está destinado para los abonados con abono de parking en esos aparcamientos y para los aficionados que han adquirido una entrada de parking.

Accesos al Riyadh Air Metropolitano

Probablemente, lo que más agobia a los fans a la hora de ir a un concierto es no saber por dónde tienen que acceder al estadio. Generalmente, se indica en tu entrada el acceso y número de puerta al que debes dirigirte, pero, si te cuesta ubicarte, recuerda siempre fijarte en la cartelería o preguntar a los trabajadores de los alrededores del recinto.

Sin embargo, la propia web del Riyadh Air Metropolitano cuenta con un mapaen el que se indican todas las puertas numeradas para que puedas ubicarte antes de llegar.

Plano de accesos del Metropolitano para ver a Bad Bunny en Madrid | Ticketmaster

Para ubicarte, debes tener en cuenta que, nada más salir del metro Estadio Metropolitano, el lado del estadio que primero encontrarás es la cara del estadio con el Acceso A y el Acceso B, es decir, el lado por el que entran aquellos que estén en el Gold Circle, Los Vecinos o en el PIT 1.

En cambio, si tu entrada está en el PIT 2, deberás entrar por la cara opuesta, aunque el Gold Circle también tiene acceso por aquí. En cambio, aquellos que vayan a estar en Pista deberán entrar por la cara opuesta al Parking SUR B.

¿Cuántas personas entran en el recinto?

El Metropolitano cuenta con una capacidad total para conciertos que ronda las 70.000 personas, estando el aforo final para los conciertos de Bad Bunny en unas 50.000. Por eso, cifras de Europa Press estiman que el puertorriqueño reunirá en total a 500.000 personas en Madrid.

¿Quedan entradas para los conciertos en Madrid?

Actualmente, no quedan entradas en venta para los conciertos en Madrid, pero sí que están disponibles algunas en reventa para varias de las fechas.

Para comprarlas sin riesgo de estafa, solamente tienes que acceder de forma normal a la compra de entradas en Ticketmaster y elegir aquellas marcadas en el mapa en rosa (después de pinchar en las áreas azules).

Plano del Riyadh Air Metropolitano para los conciertos de Bad Bunny | Ticketmaster

¿Habrá cantantes invitados?

Los conciertos del DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour han contado con invitados en todas las paradas de su gira, por lo que es de esperar que en Madrid haya alguna aparición sorpresa:

Romeo Santos (Santo Domingo): 21 de noviembre de 2025

Romeo Santos (Santo Domingo): 22 de noviembre de 2025

Jhayco (San José): 5 de diciembre de 2025

Jhayco (San José): 6 de diciembre de 2025

Feid (Ciudad de México): 10 de diciembre de 2025

Grupo Frontera (Ciudad de México): 11 de diciembre de 2025

Natanael Cano (Ciudad de México): 12 de diciembre de 2025

J Balvin (Ciudad de México): 15 de diciembre de 2025

Julieta Venegas (Ciudad de México): 16 de diciembre de 2025

Feid (Ciudad de México): 19 de diciembre de 2025

Grupo Frontera (Ciudad de México): 20 de diciembre de 2025

J Balvin (Ciudad de México): 21 de diciembre de 2025

Mora (Lima): 16 de enero de 2026

Mora (Lima): 17 de enero de 2026

Karol G (Medellín): 23 de enero de 2026

Karol G (Medellín): 24 de enero de 2026

Karol G (Medellín): 25 de enero de 2026

Duki (Buenos Aires): 13 de febrero de 2026

Cazzu (Buenos Aires): 14 de febrero de 2026

Khea (Buenos Aires): 15 de febrero de 2026

Eladio Carrión (São Paulo): 20 de febrero de 2026

RaiNao (São Paulo): 21 de febrero de 2026

Bad Gyal (Barcelona): 22 de mayo de 2026

Bryan Myers (Barcelona): 22 de mayo de 2026

Sech (Lisboa): 27 de mayo de 2026

Sin embargo, se desconoce qué cantantes subirán al escenario en los conciertos de Madrid, pero existen rumores que apuntan a dos artistas. El primero es Quevedo, aunque no tienen ningún tema conjunto, por lo que cantarían temas de la discografía de uno de los dos; y la segunda es Rosalía, con quien podría cantar La noche de anoche.

¿Quiénes son los teloneros de Bad Bunny en Madrid?

Por más que solo podamos especular sobre los invitados, lo que sí que se sabe es quiénes serán los teloneros de los conciertos de Bad Bunny en Madrid.

El grupo indie puertorriqueño Chuwi, con quien comparte el tema WELTiTA, es el encargado de abrir los shows en Europa. La banda suele plasmar en sus temas aspectos como la identidad puertorriqueña, la migración, la gentrificación y la independencia de la isla, muy en la línea del último trabajo del Conejo Malo.

¿Estará La Casita en Madrid?

Un elemento que no puede faltar en todos los shows de Benito es La Casita, una estructura rosa y amarilla que recrea las típicas casas de un barrio de Puerto Rico y que apareció por primera vez en el cortometraje de DeBÍ TiRAR MáS FOToS.

El objetivo de este espacio es ser todo un símbolo de la identidad puertorriqueña, pero también ser una zona VIP en la que se reúnen y bailan famosos y personas a las que Bad Bunny o su equipo hayan invitado.

Sin embargo, los fans también pueden tener la suerte de ser seleccionados para acceder, aunque es bastante aleatorio, pues tienes que ser elegido por el equipo durante el propio concierto y estar ubicado en la pista.

Setlist de los conciertos de Bad Bunny

Setlist fijo en todos los conciertos

LA MuDANZA

Callaíta

Bamboleo

PIToRRO DE COCO

WELTiTA

TURiSTA

BAILE INoLVIDABLE

NUEVAYoL

VeLDÁ

Tití Me Preguntó

Neverita

Si Veo a Tu Mamá

VOY A LLeVARTE PA PR

Me Porto Bonito

No Me Conoce

Bichiyal

Yo Perreo Sola

Safaera

Tú No Metes Cabra

Diles

MÓNACO

CAFé CON RON

Ábreme Paso

Ojitos Lindos

La Canción

KLOuFRENS

Moscow Mule

DÁKITI

Yonaguni

El Apagón

DtMF

EoO

Canciones exclusivas

25/8 (Santo Domingo, República Dominicana)

(Santo Domingo, República Dominicana) Después de la Playa (Santo Domingo, República Dominicana)

(Santo Domingo, República Dominicana) Dema Ga Ge Gi Go Gu (Santo Domingo, República Dominicana)

(Santo Domingo, República Dominicana) Caro (San José, Costa Rica)

(San José, Costa Rica) Te Deseo Lo Mejor (San José, Costa Rica)

(San José, Costa Rica) Chambea (Ciudad de México, México)

(Ciudad de México, México) Perro Negro (Ciudad de México, México)

(Ciudad de México, México) Amorfoda (Ciudad de México, México)

(Ciudad de México, México) Where She Goes (Ciudad de México, México)

(Ciudad de México, México) Te Mudaste (Ciudad de México, México)

(Ciudad de México, México) La Corriente (Ciudad de México, México)

(Ciudad de México, México) Mojabi Ghost (Ciudad de México, México)

(Ciudad de México, México) Soy El Diablo Remix (Ciudad de México, México)

(Ciudad de México, México) Soy Peor (Santiago, Chile)

(Santiago, Chile) Mayores (Santiago, Chile)

(Santiago, Chile) Solo de Mí (Santiago, Chile)

(Santiago, Chile) Si Estuviésemos Juntos (Lima, Perú)

(Lima, Perú) Booker T (Lima, Perú)

(Lima, Perú) No Me Quiero Casar (Medellín, Colombia)

(Medellín, Colombia) Tú No Metes Cabra (Medellín, Colombia)

(Medellín, Colombia) A Tu Merced (Medellín, Colombia)

(Medellín, Colombia) Otra Noche en Miami (Buenos Aires, Argentina)

(Buenos Aires, Argentina) Una Vez (Buenos Aires, Argentina)

(Buenos Aires, Argentina) Thunder y Lightning (Buenos Aires, Argentina)

(Buenos Aires, Argentina) Vete (São Paulo, Brasil)

(São Paulo, Brasil) Te Boté Remix (São Paulo, Brasil)

(São Paulo, Brasil) Un Preview (Sídney, Australia)

(Sídney, Australia) Un Ratito (Sídney, Australia)

(Sídney, Australia) La Santa (Barcelona, España)

(Barcelona, España) Triste (Barcelona, España), junto a Bryant Myers

(Barcelona, España), junto a Bryant Myers Seda (Barcelona, España), junto a Bryant Myers

(Barcelona, España), junto a Bryant Myers Pa Ti (Barcelona, España), junto a Bryant Myers

(Barcelona, España), junto a Bryant Myers Dame (Barcelona, España), cantada por Bad Gyal

(Barcelona, España), cantada por Bad Gyal Ignorantes (Lisboa, Portugal), junto a Sech

Otros eventos paralelos a Bad Bunny

La llegada de Bad Bunny a Madrid es un evento muy esperado por muchos, tanto que incluso el Museo de Cera de Madrid ha creado una figura del puertorriqueño en la que han querido plasmar cada detalle. Desde luego, es una buena visita para complementar la asistencia a sus conciertos.

Por otro lado, Bad Bunny tiene una gran competencia durante su residencia, pues del 6 al 12 de junio el papa León XIV hará su visita pastoral a España, pasando por Madrid del 6 al 9 de junio.

En cuanto a conciertos, La Oreja de Van Gogh actuará el 31 de mayo en el Movistar Arena, Rigoberta Bandini el 4, 5 y 6 de junio en el Jardín Botánico de la Universidad Complutense y Conan Gray el 6 de junio en el Palacio Vistalegre Arena.

Asimismo, la Feria del Libro de Madrid abarcará del 29 de mayo al 14 de junio y se ubicará en el Parque de El Retiro, concretamente en el Paseo de Coches (Paseo de Fernán Núñez).