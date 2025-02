La programación de DJs y Maestro Espada completan el cartel del SanSan Festival

El SanSan Festival vuelve a Benicàssim los días 17, 18 y 19 de abril de 2025. Tras cumplir 10 años la pasada edición, el primer festival de la temporada regresa con un cartel de lujo con los mejores artistas y bandas del panorama nacional e internacional.

Siempre unido a las vacaciones de Semana Santa, el SanSan está más que consolidado como un referente festivalero y se ha convertido en uno de los planes favoritos para los amantes de la música indie de nuestro país. Un plan sin fisuras para ir abriendo el apetito con una gran cantidad de variada oferta musical a la que se acaban de sumar los hermanos murcianos Maestro Espada.

Además, Eme Dj, Kike Varela, Mondo Insonoro, Q Sade, Lore Nieto, New Beat Order, Toxicosmos, Zoe, Cori Matius, Juanca & Pope Supersub Dj, Miss Campfire y Óscar García Dj son los pinchadiscos elegidos para cerrar la programación de esta edición del SanSan 2025, que cuenta con Europa FM como emisora oficial y cuyas entradas están disponibles en SeeTickets.

El toque internacional de este año llegará de la mano de Franz Ferdinand. Los escoceses, que acaban de estar en el Local de Ensayo Europa FM, aterrizarán en Benicàssim para hacer repaso de sus más de 20 años de carrera, presentar su disco The Human Fear y a hacernos saltar con la energía habitual de sus directos, gracias a grandes hits como Take Me Out o No You Girls, canciones reconocidas mundialmente y que forman ya parte del imaginario colectivo de todos los melómanos.

Zaraha, Dani Fernández, Los Planetas y más

Hombres G completaba el cartel del SanSan Festival hace unas semanas, en un momento histórico para la banda, ya que están celebrando sus 40 años en la música en un estado de forma incuestionable. Sin duda, Semana Santa será una ocasión perfecta para celebrar la trayectoria de una de las bandas más emblemáticas del pop-rock en español.

Siguiendo con la parte alta del cartel, el SanSan cumple por fin el sueño de tener a Los Planetas. El mítico grupo de Granada es considerado el precursor del indie patrio y llegará al SanSan tras celebrar el 30 aniversario de Super 8, su primer disco, para hacer repaso de todas las canciones que les llevaron a la cima y que marcaron a toda una generación.

Volver a disfrutar de Zahara en su formato más íntimo es algo de lo que tenemos muchas ganas después de haberla tenido dos años seguidos en su versión más electrónica con proyectos diferentes. También nos visitará por primera vez Amaia, una de las artistas más solicitadas por nuestro público y que acaba de lanzar el disco Si abro los ojos no es real.

Uno de los artistas que han conseguido consolidarse como una de las nuevas estrellas del pop es Dani Fernández, quien se encargó de inaugurar el Local de Ensayo Europa FM en enero y que ha logrado ser un artista transversal que contenta tanto al público mainstream como al más indie. Tras pedirlo el propio artista a través de su cuenta de X, no podíamos dejar pasar la oportunidad de que nos presentara su próximo disco, “La jauría”

Carolina Durante se ha consagrado como uno de los grupos más importantes de su generación gracias a su autenticidad y energía. Vuelven al SanSan para presentar su disco Elige Tu Propia Aventura, que viene cargado de su habitual pasión por el rock de guitarras y con la voz carismática de Diego. Además, como siempre, queríamos que esta edición fuera inolvidable y por ello, tampoco podía faltar en el cartel el referente del nuevo pop urbano, Sen Senra ofrecerá un impecable show repleto de vanguardia.

También podremos ver los directos de otros veteranos muy queridos de la escena como son Lori Meyers, Sidonie, Carlos Sadness o Dorian. Los cuatro viven momentos muy dulces en su carrera y no podían haber llegado en mejor forma a su madurez artística y gracias a ello podremos escuchar todos sus grandes himnos.

Continuando con el repaso del cartel, encontramos nombres muy prometedores como Alcalá Norte, Niña Polaca, Carlos Ares o Pipiolas. También artistas como Delaporte o Sienna nos harán bailar al ritmo de sus canciones o Inés Hernand, NDLR e INNMIR, que nos harán saltar con sus sesiones. Sin duda, nos emocionaremos con Luis Fercán, la vuelta de Nudozurdo, Siloé y Melifluo —proyecto de Juanca de Supersubmarina junto a su hermano—.

Al igual que con todos los anteriores, no olvidaremos los pogos que se formarán con Cala Vento. Y seremos los más modernos de Benicàssim con Alizzz, Cariño, Depresión Sonora, La Plata y Ralphie Choo. Como cada año, también habrá cabida para las propuestas más emergentes pero con mucho potencial, como Alba Morena, Anadie, Baldosa, Calizo, Claim, Cora Yako, Las Dianas, Svetlana, The Son of Wood, TRISTÁN! y Tú peleas como una vaca.

SanSan 2025 promete ser una vez más una edición inolvidable, pensada y diseñada para que el público disfrute plenamente de la experiencia musical con todas las comodidades posibles que ofrece la localidad de Benicàssim.