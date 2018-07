Ya puedes escuchar 'Unstoppable', la nueva canción de Sia

Tenemos nueva canción de Sia , y se llama Unstoppable . La cantante sigue promocionando This Is Acting con el estreno casi semanal de canciones que van a conformar el álbum. Alive , Bird Set Free , Cheap Thrills ,...y ahora Unstoppable .

SACADA DE 'THIS IS ACTING'

Sia sigue en plena promoción de su álbum This Is Acting, y como ya parece ser tradición desde hace un mes y medio, la cantante nos presenta una nueva canción casi cada semana. Hoy es el turno de Unstoppable.

"I'm unstoppable, I'm a Porsche with no brakes. I'm invincible, yeah I win every single game. I'm so powerful, I don't need batteries to play", canta la australiana en esta nueva canción. Y es que lo que realmente parece imparable es el éxito que va a tener con su nuevo álbum si nos dejamos llevar por las canciones que ha estrenado hasta el momento.

Primero era Alive, luego Bird Set Free, seguido de Cheap Thrills, One Million Bullets y Reaper...y ahora es el turno de Unstoppable.