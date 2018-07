Escucha 'Cheap Thrills', la nueva canción de Sia rechazada por Rihanna

Sia sigue promocionando su álbum This Is Acting que sale a la venta el próximo 29 de enero , y lo hace lanzando nueva canción. Cheap Thrills es lo nuevo de la australiana y lo curioso es que ¡la canción fue rechazada por la mismísima Rihanna !

SACADA DE 'THIS IS ACTING'

La cantante y compositora australiana sigue con su promoción del álbum This Is Acting, trabajo que verá la luz el próximo 29 de enero.

Esta vez, la nueva canción de Sia se llama Cheap Thrills, y aunque el tema fue pensado y escrito para estar en ANTI, el nuevo álbum de Rihanna, la de Barbados la rechazó.

La canción, pegadiza y con un cierto ritmo tropical, fue escrita por la misma Sia con la colaboración de Greg Kurstin y se incluirá junto a Alive, One Million Bullets y Bird Set Free, en su nuevo trabajo This Is Acting.

¿Queréis saber cómo suena Cheap Thrills, la nueva canción de Sia que rechazó Rihanna? Pues aquí la tenéis.