Qué artistas han recibido el Premio Nacional de Músicas Actuales en ediciones anteriores

Rosalía ha recibido un nuevo premio en su carrera: el Premio Nacional de Músicas Actuales 2026. Un galardón entregado por el Ministerio de Cultura y Deporte que "reconoce la labor de una persona o entidad en el ámbito de los géneros que integran las músicas actuales".

En la edición de 2026, el jurado ha valorado especialmente "la trascendencia artística de su disco LUX (2025), una propuesta musical ambiciosa, innovadora y transformadora, que eleva los límites creativos y que ha alcanzado el reconocimiento unánime de crítica y público", destacando de igual manera su "trayectoria de alcance internacional, caracterizada por la investigación, el riesgo y la evolución creativa a través de la búsqueda de un lenguaje sonoro propio que trasciende géneros, estilos y épocas, reflejo de su enorme capacidad para combinar vanguardia y patrimonio".

Un nuevo hito en la carrera de la catalana que se une a un exclusivo grupo artistas distinguidos con este premio como Rodrigo Cuevas, Silvia Pérez Cruz, Rozalén o Joan Manuel Serrat.

De hecho, fue el veterano cantautor catalán quien recibió el primer Premio Nacional de Músicas Actuales en el año 2009, cuando se creó esta distinción de nuevo cuño. Un galardón con el que el Ministerio de Cultura de España buscaba dar protagonismo a la música popular española independientemente del género musical, recayendo en artistas cuya música va desde el pop al flamenco o el rock.

A lo largo de los años, el desarrollo del premio ha ido plasmando la evolución propia de la música en nuestro país como demuestra la lista de ganadores desde su creacióin: